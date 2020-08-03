Скандалы: Роману Абрамовичу потребовался кэш

03.08.2020, 13:11, Разное

Владелец «Челси» и партнеры сбывают хабаровское золото выходцу из ПИКа Владиславу Свиблову

Владислав Свиблов приобретает у Романа Абрамовича и партнеров 40,06% акций золотодобывающего холдинга Highland Gold за $574,3 млн. Акционеры давно искали возможность монетизировать актив и наконец смогут выйти из инвестиции. Таким образом, в портфеле господина Свиблова появится еще один горнодобывающий актив с хорошими перспективами. По итогам прошлого года компания увеличила чистую прибыль в три раза и намерена нарастить производство золота в ближайшие годы.

Выходец из девелопера ПИК Владислав Свиблов расширяет свое присутствие в горнометаллургических активах. Его Fortiana Holdings Limited приобрела 40,06% акций золотодобывающего холдинга Highland Gold. Продавцами выступили Роман Абрамович, Евгений Швидлер, Ирина Панченко, Андрей Городилов, Алексей Полежаев, New Evolution Trading Limited, Matteson Overseas Limited и Denalot Worldwide Limited.

Стоимость сделки составила $3,94 за акцию, или $574,3 млн за пакет, говорится в заявлении сторон.

Вся компания была оценена в $1,4 млрд. Финансирование для сделки компания господина Свиблова привлекает в ВТБ. Fortiana должна направить оферту миноритариям Highland Gold о приобретении их акций по цене не ниже этой.

Роман Абрамович, Евгений Швидлер и дружественные им структуры в совокупности контролировали около 44% золотодобытчика. Они продают акции на фоне рекордной цены на золото, которая впервые в истории составила $2 тыс. за унцию. Highland Gold была создана в 2002 году, когда акционеры «Сибнефти» внесли в холдинг месторождение Многовершинное.

Сейчас Highland Gold входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний России. Компания ведет деятельность вокруг трех основных производственных центров в Хабаровском, Забайкальском крае и Чукотском АО.

По итогам 2019 года чистая прибыль компании увеличилась в три раза, до $177,79 млн. Компания намерена увеличить производство с 300 тыс. унций в прошлом году до 350 тыс. унций к 2022 году. Highland Gold не первый горнодобывающий актив, который продают Роман Абрамович и партнеры. В 2018 году они продали медный проект Баимское на Чукотке.

Основным активом Владислава Свиблова является Озерная горнорудная компания, которая готовится к освоению свинцово-цинкового месторождения в Бурятии. Кроме того, он контролирует золотодобывающую компанию «Урюмкан» в Забайкальском крае. Объем запасов составляет 60 тонн. Господин Свиблов владел 4,6% Petropavlovsk, но в июне продал акции. Приобретение акций Highland Gold он назвал «стратегической инвестицией в рамках создания широкого портфеля горнорудных активов в России». Владислав Свиблов считает, что актив имеет низкие производственные издержки, высокую производительность и опытный менеджмент. «Предложение, полученное акционерами Highland Gold о продаже принадлежащих им долей, является исключительной возможностью фиксации прибыли от инвестиций с существенной премией к рыночной цене акций»,— отмечает он, добавляя, что потенциал компании будет «наиболее полно реализован при сохранении публичного статуса и поддержании высокой ликвидности акций».

Евгений Зайнуллин