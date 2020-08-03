Богатейшие россияне потеряли более 23 млрд долларов

03.08.2020, 13:08, Новости дня

С начала 2020 года совокупное состояние российских миллиардеров снизилось на 23,1 млрд долларов, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Больше всех потерял один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, с начала года его состояние упало на 1,56 млрд долларов – до 26,5 млрд долларов. При этом он остается богатейшим из россиян в списке BBI, передает РИА «Новости».

Второе место в рейтинге занимает совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, его капитал за январь-июль сократился на 5,34 млрд долларов – до 19,2 млрд. Следом идет основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние сократилось на 2,77 млрд долларов – до 18,6 млрд долларов.

С пятого на четвертое место перешел Алишер Усманов, его капитал вырос на 1,91 млрд долларов и составил 18,6 млрд. Пятое место занял основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, его капитал снизился на 2,1 млрд долларов – до 17,8 млрд долларов.

Шестую строчку занял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, его состояние с начала года упало на 5,18 млрд долларов и составило 17,1 млрд. На седьмом месте оказался Роман Абрамович – его состояние с начала года упало на 894 млн долларов, до 15,5 млрд.

Ранее сообщалось, что совокупное состояние богатейших граждан РФ за первое полугодие снизилось почти на 31,81 млрд долларов.