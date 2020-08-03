Захватчик заложников в Киеве потребовал выхода в прямой телеэфир

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03.08.2020, 13:08, Новости дня

Злоумышленник, угрожающий взорвать бомбу в банке в центре Киева, потребовал предоставить ему возможность выйти в прямой эфир одного из украинских телеканалов.

«Журналист Богдан Аминов на своей странице в Facebook сообщает, что террорист требует выхода в прямой эфир. Полиция уже опрашивает телеканалы насчёт такой возможности», – информирует портал «Страна.ua».

Об этом же информирует телеканал NewsOne. «Тут нам удалось узнать, что мужчина хочет выйти в прямой эфир телеканалов. И к нам даже подходили и спрашивали, есть ли такая возможность – это организовать. Скорее всего, эти требования будут выполнены, потому что сейчас здесь ищут возможность это организовать. Сейчас отсюда все больше людей выводят», – говорится в сообщении телеканала, передает РИА «Новости».

Кроме того, «по распоряжению руководителя операции» за ограждение к бизнес-центру «Леонардо» уже пустили журналистов телеканалов 112, Наш и ZiK.

Тем временем в соцсетях пишут, что теракты на Украине начались после того, как президент Владимир Зеленский выполнил требования луцкого террориста.

«Помните, как категорично я критиковала Зеленского и его медийщиков, за то, что позволили втянуть первое лицо в игру луцкого террориста, захватившего автобус. Когда президент записывает идиотское видео по требованию психа, он должен привыкнуть, что после одного раза это может стать его постоянной работой», – пишет заместитель главного редактора «Страна.ua». Светлана Крюкова.

В настоящее время киевская полиция ведет переговоры с мужчиной, который угрожает взорвать бомбу в банке в бизнес-центре в центре украинской столицы.

Это уже третий теракт в Украине за последние недели. 21 июля в украинском Луцке мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса. Террорист удерживал заложников более десяти часов. Президент Украины Владимир Зеленский по требованиютеррориста записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм «Земляне», после чего террорист отпустил заложников и сдался. Позже видеообращение было удалено.

Спустя два дня в Полтаве участник боевых действий в Донбассе на стороне украинской армии Роман Скрипник пытался угнать автомобиль, но был взят прямо на месте преступления. Скрипник выхватил гранату и взял в заложники одного из полицейских. Позднее выпустил его в обмен на начальника УГРО Полтавской области. Скрипник потребовал автомобиль и вместе с заложником выдвинулся в направлении Киева. По дороге он оставил заложника и автомобиль и скрылся в лесу, а позже был ликвидирован.  





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