 

Задержанные под Минском россияне заявили о поездке транзитом в Латинскую Америку

03.08.2020, 13:08, Новости дня

Задержанные в Белоруссии граждане РФ заявили, что конечной целью их путешествия было одно из государств в Латинской Америке, сообщил российский консул в Минске Кирилл Плетнев.

«В ходе беседы выражали полное недоумение в связи с разворачивающимися вокруг них событиями. Хочу отдельно отметить и подчеркнуть, что каждый из задержанных с полной уверенностью сообщил российским дипломатам, что целью въезда в республику был именно транзитный проезд», – сказал Плетнев, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1».

По его словам, 25 июля все они должны были вылететь из аэропорта Минска в Стамбул, после чего направиться в третью страну. «Конечным пунктом назначения являлось одно из государств в латиноамериканском регионе», – добавил он.

Напомним, россиян, задержанных в Белоруссии и обвиненных в причастности к частной военной компании Вагнера, арестовали 1 августа.

Ранее посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев сообщал, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал договор с фирмой, зарегистрированной в республике. У каждого из них есть соответствующий трудовой договор. Он отмечал, что россияне собирались вылететь из Минска в Стамбул, чтобы «обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов». 





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