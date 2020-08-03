В Киеве злоумышленник угрожает взорвать банковское отделение

03.08.2020, 12:55, Новости дня

В Киеве злоумышленник угрожает взорвать отделение “Универсал банка”. Об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

“3 августа в 12.00 в полицию позвонила представительница “Универсал банка” (Шевченковский район, помещение бизнес-центра “Леонардо”) и сообщила, что в отделение вошел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, который сказал, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию”, – отметил Геращенко.

По его словам, работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась там по собственному желанию.

Полиция проводит спецоперацию “Гром”.

По данным замглавы МВД, правоохранители начали переговоры с террористом.

“Просьба к гражданам и гостям города изменить маршруты перемещения и избегать район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской”, – подчеркнул Геращенко.

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