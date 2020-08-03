В Киеве злоумышленник угрожает взорвать банковское отделение
03.08.2020, 12:55, Новости дня
В Киеве злоумышленник угрожает взорвать отделение “Универсал банка”. Об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
“3 августа в 12.00 в полицию позвонила представительница “Универсал банка” (Шевченковский район, помещение бизнес-центра “Леонардо”) и сообщила, что в отделение вошел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, который сказал, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию”, – отметил Геращенко.
По его словам, работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась там по собственному желанию.
Полиция проводит спецоперацию “Гром”.
По данным замглавы МВД, правоохранители начали переговоры с террористом.
“Просьба к гражданам и гостям города изменить маршруты перемещения и избегать район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской”, – подчеркнул Геращенко.
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Posted by Антон Геращенко on Esmaspäev, 3. august 2020
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
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