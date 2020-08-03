 

В Киеве террорист захватил заложников в банке и угрожает взрывом

03.08.2020, 12:53, Новости дня

Киевская полиция ведет переговоры с мужчиной, который угрожает взорвать бомбу в банке в бизнес-центре в центре украинской столицы, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

«3 августа в 12.00 (совпадает с мск) в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещение бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию. Введена в действие специальная полицейская операцию «Гром». Представители полиции начали переговоры с террористом», – написал Геращенко в Facebook.

Портал «Страна.ua» сообщает, что к бизнес-центру перекрыли подъезды и подходы. Террорист заявил, что у него в рюкзаке бомба, отмечает издание.

Это уже третий теракт в Украине за последние недели. 21 июля в украинском Луцке мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса. Террорист удерживал заложников более десяти часов. Президент Украины Владимир Зеленский по требованию террориста записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм «Земляне», после чего террорист отпустил заложников и сдался. Позже видеообращение было удалено.

Спустя два дня в Полтаве участник боевых действий в Донбассе на стороне украинской армии Роман Скрипник пытался угнать автомобиль, но был взят прямо на месте преступления. Скрипник выхватил гранату и взял в заложники одного из полицейских. Позднее выпустил его в обмен на начальника УГРО Полтавской области. Скрипник потребовал автомобиль и вместе с заложником выдвинулся в направлении Киева. По дороге он оставил заложника и автомобиль и скрылся в лесу, а позже был ликвидирован. 





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