Мнение: Можно ли считать перелет на вертолете взяткой?

03.08.2020, 12:50, Разное

Когда 29 мая в Норильске из запасного резервуара ТЭЦ-3 вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин добрался до места разлива на вертолете, заказанном «Норникелем». А через два месяца министр посетовал, что «мне тоже ставят в вину, что вертолет, на котором я прилетел в зону разлива, заказывал «Норникель». Но нет другой компании, которая может заказать туда вертолет» (отсюда).

Откровения министра напомнили о рыбалке в заповеднике «Таймырский».

Кобылкин, в то время губернатор ЯНАО вместе со своими попутчиками, среди которых был и тогдашний прокурор округа Александр Герасименко, добрались на рыбалку на вертолете. Распугивая заповедных офцебыков и медведей этим самым вертолетом, которым вообще запрещено летать над заповедником на высоте менее 2000 метров.

К слову, Красноярский краевой суд отказался удовлетворять апелляционную жалобу на решение Центрального районного суда Красноярска, которым фактически было узаконено браконьерство в заповеднике «Таймырский», в 1995 году взятым под эгиду ЮНЕСКО в качестве биосферного заповедника.

Позиция краевого суда понятна. Если удовлетворить жалобу, придется СКР проводить проверку. А в ходе проверки придется выяснять не только обстоятельства рыбалки в заповеднике, но и ответить на вопрос, а кто оплатил перелет Кобылкина и Герасименко на рыбалку в заповеднике. А если выяснится, что ни Кобылкин, ни Герасименко перелет не оплатили, пришлось бы возбуждать и коррупционное уголовное дело. Потому что неоплаченный вертолетный перелет попахивает взяткой прокурору и губернатору. Так или не так?

Но теперь, когда рыбалка в заповеднике де-факто узаконена, в городах и весях России вполне легально могут появиться вот такие вот рекламные билборды:

Почему бы и нет?