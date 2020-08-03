Взлом баз МВД с данными московских автомобилистов опровергли
03.08.2020, 12:48, Новости дня
Базы МВД с личными данными российских водителей не взламывались, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Взлома информационных систем МВД, где хранятся данные в том числе водителей, не было», – сказал источник ТАСС.
По его словам, в настоящее время устанавливается источник утечки данных.
При этом источник РИА «Новости» предположил, что данные водителей могли утечь от страховых компаний.
«Из МВД ничего не утекает. То, что утекает – это могли быть страховщики», – сказал он.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что в свободном доступе в Сети появились базы с личными данными около одного 1 млн автовладельцев из Москвы и Подмосковья. Злоумышленники оценили эту информацию в 1,5 тыс. долларов. На продажу выставили VIN-коды машин, номера ПТС, а также личные данные и телефоны владельцев автомобилей.
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