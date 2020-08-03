Россия начала процедуру разрыва налогового соглашения с Кипром

03.08.2020, 12:48, Новости дня

Минфин РФ запускает процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.

«Минфином РФ проведены переговоры с Минфином Кипра по внесению изменений в Российско-кипрское соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. В ходе переговоров Кипр выдвинул свои предложения, … (которые) размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ, а также будут способствовать безналоговому выводу с территории Российской Федерации через Кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения», – говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем Москва сторона сформулировала варианты компромиссного решения данного вопроса и предложила оперативно провести очные переговоры на Кипре с тем, чтобы выйти на решение, но получила отказ.

«Для выполнения поручения президента РФ о налогообложении доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых с территории Российской Федерации в Республику Кипр по ставке 15%, Минфин РФ 3 августа с.г. начинает процедуру денонсации соглашения», – добавили в Минфине.

В июне сообщалось, что переговоры об изменении налогового соглашения с Кипром зашли в тупик, в результате договоренность может быть расторгнута.