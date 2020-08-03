Посидит на дорожку?

03.08.2020, 12:45, Разное

Депутата Заксобрания Петербурга арестовали по подозрению в получении крупной взятки. Единоросса задержали с сумками, собранными для отъезда.

К бывшему сотруднику ГУ МВД Петербурга подполковнику полиции Роману Ковалю оперативники УФСБ пришли в четверг, 30 июля, — после того как во время получения 2 млн рублей был задержан помощник депутата Андрей Гришин. Примечательно, что уголовные дела в отношении Гришина и Коваля возбуждал не СК по Петербургу, а московское представительство Следственного комитета РФ.

Роман Коваль. Фото: vk.com/koval_team

В суде следователь СК обращал внимание судьи на то, что на момент задержания Коваль готовился скрыться от следствия — собрал четыре сумки с вещами, крупные суммы денег наличными (2,5 млн рублей, 3 тыс. евро, 1561 доллар США) и банковские карты на предъявителя. Защита утверждала, что Коваль просто собирался выехать за город на выходные. Суд больше поверил обвинению и заключил подполковника под арест.

Следствие считает, что в период с 2018 по 2020 год депутат Коваль получил от некой фирмы не менее 16 млн рублей. Частью сделки стал автомобиль Коваля Audi Q7 стоимостью 6 млн 220 тыс. рублей, который ни сам депутат, ни его супруга не задекларировали.

Как рассказал «Новой» источник в петербургском УФСБ, схема, по которой депутат получал откаты, довольно проста.

Со времен Анатолия Собчака в Петербурге для депутатов ЗакСа существует возможность вносить поправку в уже утвержденный бюджет, перераспределяя по своему усмотрению в целом до 2% его суммы (всего около 3–6 млрд рублей).

По мнению следствия, Роман Коваль добивался выделения дополнительных средств объектам здравоохранения, а те, в свою очередь, заключали контракты с определенными фирмами, руководители которых выплачивали депутату 20% от суммы контракта.

Фото: «Петербургский дневник»

На взятках по такой же схеме ранее уже попадалась другая депутат-единоросс — Светлана Нестерова. В 2018 году Красногвардейский суд Петербурга приговорил ее к пяти годам лишения свободы. После задержания Нестеровой в июне 2016 года спикер Заксобрания Вячеслав Макаров публично заявил: либо депутатская поправка станет полностью открытой (на сегодняшний момент в правительстве не разглашают информацию о том, кто именно из депутатов и куда конкретно направил деньги. — Ред.), либо ее уберут совсем. Ни того ни другого так и не случилось.

Роман Коваль пришел в законодательную власть из полиции. В 1999-м он окончил Санкт-Петербургский университет МВД. Работал в Центральном УМВД, затем в следственном управлении. В 2014 году был избран депутатом муниципального совета внутригородского муниципального образования «Сосновая Поляна». В 2016-м подполковника Коваля переводят на должность заместителя начальника учебно-научного комплекса родного университета.

— Не знаю, где и кем он там работает, но в университете я его видел всего один раз, — рассказал «Новой» один из преподавателей университета МВД. — В июне 2018 года, когда министр Колокольцев представлял нам нового начальника Александра Травникова, Коваль в президиуме сидел. Ни до, ни после этого я его в университете не встречал.

В 2016 году Коваля включают в список «Единой России» на выборах в ЗакС Петербурга. В прессе утверждали, что этому поспособствовал родственник Коваля Игорь Дивинский, депутат Госдумы и бывший вице-губернатор Ленобласти. Однако сам Коваль это родство отрицает.

По данным «Новой», сейчас защита депутата работает над тем, чтобы помощнику Коваля Гришину изменили вменяемую статью (Гришин обвиняется по ст. 291.1 УК РФ — «Посредничество во взятке»). Адвокаты Коваля намерены добиться переквалификации обвинения на 159-ю ст. УК РФ («Мошенничество»). В таком случае они смогут доказывать, что Гришин действовал без ведома своего начальника и не мог выполнить того, что обещал сделать за вознаграждение. Ну а Коваль понятия не имел о действиях своего подчиненного.

Максим Леонов

специально для «Новой в Петербурге»