Мнение: Портрет султанши

03.08.2020, 12:35, Разное

На аукционе Sotheby's выставлена интересная картина, изображающая некую султаншу.

В продолжение темы о Роксолане (см. выпуски по тэгу) приведу ту информацию, которая дается в каталоге о картине.

ANDREA DEL MICHIELI, CALLED VICENTINO

PORTRAIT OF A SULTANA, FULL-LENGTH, WEARING WHITE SALVAR AND GÖMLEK, AND A RED AND GOLD EMBROIDERED YELEK, WITH A CAPRICCIO OF CONSTANTINOPLE BEYOND. Ссылка на лот на Sotheby's.

Автор: Андреа дель Микели, по прозванию Вичентино (ок. 1542 – 1617)

"Портрет султанши на фоне каприччо на тему Стамбула".

Даю в переводе краткую выжимку из описания лота:

"…На этом портрете, который недавно был атрибутирован, как принадлежащий кисти Вичентино, изображена женщина в помещении с видом на Стамбул, столицу Османской империи, сквозь окно в котором видна Айя-София и центр города. На картине написана знатная османская женщина – и это один из числа вымышленных портрет султанш, которые начали создавать в середине 16 века. Они изображают женщин из гарема как конкретных личностей, имеющих вес в обществе — хотя они и показаны с идеализирующей западной точки зрения.

В 15-16 веках Венеция и Османская империя были на пике своего расцвета — и при этом находились в постоянном конфликте. Несмотря на соперничество, постоянно поддерживалась торговля, дипломатические и культурные связи. Поэтому в венецианском искусстве появляется заметное число фигур из Османской империи.

Мало кто из венецианских художников сам ездил в Стамбул, не считая Джентиле Беллини, написавшего на выезде в 1479-80 гг. профильный портрет султана Мехмета II. Однако, как выглядят османские мотивы и костюмы, было доступно венецианским мастерам благодаря рисункам и гравюрам. Есть вероятность, что на этом портрете изображена Рокслана или ее дочь Михримах-султан, которые из всех турецких женщин появлялись в западном искусстве чаще всего.

Вазари писал, что Тициан, хоть и не посещал Стамбула, написал их портреты в 1550-х, эти работы много копировали, и они сыграли решающую роль в формировании образа османской знати в глазах европейцев.

Версия этого портрета, созданная в 17 веке, была продана на Christie's, 15 октября 1998 года, лот 30.

Непонятно, что послужило иконографическим источником для этого портрета.

Турецкие аристократки на гравюрах французского географа Николя де Николе, совершившего в 1551 году путешествие в Османскую империю (Из книги «Le navigationi et viaggi nella Turchia», 1577)



Jean-Jacques Boissard. Гравюра из "Habitus variarum orbis gentium" с турецкими костюмами (1581)



Ключевой особенностью подобных портретов является пристальный интерес к одежде. На этой картине обувь модели, видимо — особый вид деревянных сабо, известный как nalin. Их платформа служила для того, чтобы защитить ноги от воды на полах в банях. Низ делался из дерева, верх из кожи или ткани, и украшать его могли (как в данном случае), драгоценные материалы — камни, золото, перламутр. Турецкие ремесленники превратили этот предмет в отдельный вид искусства, и он стал способом показать социальный статус. Например, высота обуви зависела от положения. Изображения этого типа обуви можно найти в гравюрах "Habitus variarum orbis gentium" (1581). Эта турецкая обувь родственна венецианским chopine, которые своей платформой также защищали ступни от влажности на улицах, и также стали символом роскоши и высокого положения.

Турецкие туфли (ссылка)



Подвеска на ожерелье имеет форму полумесяца, очевидно, исламский символ.