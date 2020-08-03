CNN призвал обеспечить прозрачность разработок вакцины от коронавируса — иначе она будет бесполезна

03.08.2020, 12:31, Новости дня

Согласно недавнему опросу агентства Associated Press и центра NORC Center for Public Affairs Research, половина жителей США не готовы пройти вакцинацию от коронавируса, сомневаясь в её безопасности, пишет CNN. Как отмечает телеканал, это сделает вакцину бесполезной, а значит необходимо обеспечить прозрачность процесса её создания, чтобы укрепить доверие американцев.



Reuters

В условиях тревоги и неопределённости, вызванных пандемией, люди по всему миру вынуждены самостоятельно принимать важнейшие решения, касающиеся здоровья, следует ли носить маску в общественных местах или можно ли навестить пожилых родственников. Как пишет CNN, скоро мы можем оказаться перед ещё одним выбором, нужно ли делать вакцину от коронавируса или нет.

Хотя «безопасная и эффективная» вакцина — единственный шанс на победу над COVID-19, число заражённых которым в США перевалило за 4,5 миллионов человек, а количество погибших от которого составляет более 150 тыс., опрос, проведённый агентством Associated Press и центром NORC Center for Public Affairs Research, показал, что лишь половина американцев готовы пройти вакцинацию.



В частности, примерно каждый третий житель США не был уверен, согласится ли сделать прививку от коронавируса, а около 20% опрошенных заявили, что откажутся от вакцинации.

Как отмечается на сайте телеканала, учёные могут сколько угодно восхищаться скоростью научного прогресса, но в нём не будет толку, если вакцинацию пройдёт только половина населения. Так, американцы могут резонно задаться вопросом: если для разработки вакцины обычно требуется десять или более лет, как учёные ускоряют процесс до года и не отражается ли это на безопасности.

CNN подчёркивает, что, пока исследователи разрабатывают вакцину, представители системы здравоохранения США должны работать над укреплением доверия общественности, ключом к которому телеканал называет обеспечение прозрачности процесса.

Разработка вакцины — сложный процесс, в ходе которого осуществляются клинические испытания перспективного препарата на людях. Первые два этапа испытаний призваны изучить вопрос безопасности вакцины и определить оптимальную дозу. На третьем этапе испытаний рассматривается вопрос о том, насколько эффективна вакцина для предотвращения инфекции или снижения тяжести заболевания.

При этом некоторые учёные уже работали над созданием вакцин от тяжёлого острого респираторного синдрома (ТОРС) и ближневосточного респираторного синдрома (MERS). Это дало им фору в борьбе с новым коронавирусом, который оказался очень похож на вирус, вызвавший эпидемию атипичной пневмонии в 2002 году.

CNN объясняет, что для ускорения тестирования различные фазы испытаний вакцины проводятся параллельно, а не последовательно. В настоящий момент более 165 групп учёных по всему миру работают одновременно, обмениваясь информацией, что также может ускорить создание вакцины. Кроме того, целый ряд правительств и организаций увеличивают финансирование процесса поиска вакцины.

Более того, информация, полученная на каждом этапе испытаний вакцины, публикуется в рецензируемых научных изданиях, чтобы учёные со всего мира могли отслеживать или критиковать процесс. Тем не менее беспокойство исследователей вызывает тот факт, что российские учёные, поставка вакцины которых начнётся с 10 августа, не обнародовали данные об испытаниях на первых двух этапах.

После начала массовой вакцинации врачи продолжают собирать информацию о побочных эффектах и сообщать о новых результатах органам здравоохранения в рамках программы надзора за безопасностью вакцины, осуществляемой Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и Центрами по контролю и профилактике заболеваний США.

При этом решение о проведении вакцинации каждый американец должен принять самостоятельно, а правительство и исследователи должны помочь, обеспечив прозрачность испытаний, требующую в том числе полной публикации всех данных о вакцине для экспертной оценки, пишет CNN.