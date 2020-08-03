Французский врач предложил дать молодёжи переболеть Covid-19

03.08.2020, 12:31, Новости дня

По словам врача из парижской больницы, если молодёжь сложно заставить носить маску, то нужно дать ей переболеть коронавирусом, передаёт BFM TV. Но при этом они не должны контактировать со старшим поколением. В таком случае, по его расчётам, укрепится коллективный иммунитет.



Reuters

Глава отделения инфекционных заболеваний в парижской больнице Эрик Ком предложил позволить молодёжи переболеть коронавирусом, передаёт BFM TV. Но при этом, по его словам, они не должны видеться со своими родителями и старшим поколением. Таким образом, по словам доктора, сформируется коллективный иммунитет, и это будет особенно актуально, когда все вернутся в школу и университеты.

По словам доктора, молодёжь сложно заставить в принципе носить маску и не собираться большими группами. Но при этом он напомнил, что и они могут болеть в тяжёлой форме. Врачи при этом также опасаются, что молодёжь может заразить кого-то из зоны риска.

Так, и в Швеции, где сделали ставку на свободное распространение вируса, нет данных о том, что у населения повысился иммунитет, а смертность от вируса там гораздо выше, чем в других европейских странах.

Эрик Ком также отметил, что для европейцев вирус «слишком умный», поскольку его распространение увеличивается. Во Франции властям не удаётся взять под контроль некоторые области и отследить пути распространения коронавируса.



Если ситуация будет развиваться и дальше в этом ключе, то у властей не будет иного выбора, кроме как объявить снова о введении карантина, хотя бы в некоторых департаментах. Врачи пока не говорят о второй волне, но высказывают опасения по поводу числа госпитализаций. Эрик Ком предлагает не тестировать приезжающих из стран с повышенным риском, а сразу ввести против них карантин, отмечает журналист BFM TV.