Нападение на тюрьму в Афганистане: не менее 20 погибших

03.08.2020, 12:31, Новости дня

По меньшей мере 20 человек были убиты в столкновениях между силами безопасности и вооруженными бойцами «Исламского государства», напавшими на тюрьму в Афганистане. Об этом сообщили официальные лица в понедельник после того, как джихадистская группировка взяла на себя ответственность за атаку.

Столкновения произошли через день после того, как вооруженные люди напали на тюрьму в городе Джелалабаде на востоке страны.

Представитель провинциальной больницы провинции Нангархар Захер Адель сообщил AFP, что в столкновениях погибли 20 человек, включая сотрудников службы безопасности, однако представитель губернатора заявил о 21 погибшем.

Адель предупредил, что, как ожидается, число жертв вырастет, поскольку многие из более 40 раненых находятся в тяжелом состоянии.

Нападение на тюрьму нарушило относительную тишину после прекращения огня между Талибаном и силами афганского правительства, которое началось в пятницу по случаю мусульманского праздника Ид аль-Адха.

Трехдневное перемирие завершилось в воскресенье, но Кабул надеялся, что оно может быть продлено.

Медиаресурс «Исламского государства», «Амак», объявил, что за атакой на тюрьму стоят его боевики, сообщила организация SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом экстремистских группировок.

Представитель губернатора Нангархара Аттаулла Хогияни сообщил AFP, что около 700 заключенных бежали во время нападения и были повторно арестованы.

По словам Хогияни, столкновения продолжаются, вооруженные люди укрылись внутри и снаружи тюрьмы.

К тюрьме были направлены несколько единиц бронетехники и десятки сотрудников служб безопасности. Были слышны стрельба и взрывы.

На момент атаки в тюрьме находились более 1700 заключенных, большинство из них – боевики «Исламского государства» и Талибана, сообщил AFP источник в силах безопасности.