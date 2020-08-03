Марина Александрова и другие гости благотворительного уикенда Axenoff в Санкт-Петербурге

03.08.2020, 12:31, Разное

Ювелирному дому Axenoff удалось и в этом году соблюсти свою традицию – совершить летний выезд в Санкт-Петербург, только в 2020-м все прошло в формате увлекательного путешествия, в рамках которого организаторы продемонстрировали гостям дворцы и парки Северной столицы. Среди принявших приглашение оказались диайнер Вика Газинская, Юлия Матвиенко, Екатерина Дубровская, хореограф Юрий Смекалов с супругой Владой Смекаловой, актриса Марина Александрова, архитектор Полина Пидцан, оперная певица Эстер Устаева, коллекционер Ольга Лефферс, двукратная чемпионка мира по спортивным танцам Юлия Прокип и многие другие москвичи и петербуржцы.

Марина Александрова Вика Газинская Юлия Матвиенко Петр Аксенов и Марина АлександроваПоездка по дворцам Петербурга началась с отеля Four Seasons Lion Palace, знаменитого Дворца князя Александра Лобанова-Ростовского. Архитектурный шедевр Огюста Монферрана, искусно вписанный в ансамбль Исаакиевской площади, стал связующим звеном между Адмиралтейством и будущим Исаакиевским собором. Ровно 200 лет назад, в мае 1820 года, княжеская чета впервые поднялась по парадной мраморной лестнице своего нового дома, ставшего прекрасным отражением блистательного величия имперского Петербурга.

Идеальную программу подготовил для гостей Русский Музей, еще один юбиляр этого года, празднующий 125-летие со дня основания. Экскурсия по Летнему саду, благотворительный концерт симфонического оркестра “Кронверк-брасс” в поддержку благотворительного фонда “В поисках гармонии”, посещение Мраморного дворца и частные экскурсии по музею подарили множество ярких моментов и впечатляющих фотографий. Завершающим сюрпризом стал особняк Мясниковых, впервые распахнувший двери для публики после долгой реновации.

Марина Александрова Вика Газинская Петр Аксенов и Светлана Видман

Эти выходные принесли не только культурные впечатления. Вместе с партнером мероприятия, фондом “В поисках гармонии”, гости приняли участие в благотворительной программе, решающей средствами искусства задачу интеграции в общество людей с ограниченными возможностями и проблемами адаптации.

Эстер Устаева