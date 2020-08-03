 

Союз десантников РФ отреагировал на драку в парке Горького в День ВДВ

03.08.2020, 12:30, Новости дня

Если участники пьяной драки, которая произошла в День ВДВ в парке Горького, состоят в Союзе десантников России, то им грозит исключение, а также публичное порицание подобного поведения, сообщил газете ВЗГЛЯД председатель центрального правления организации Валерий Юрьев.

В парке Горького 2 августа сотрудники Росгвардии задержали одного из празднующих День ВДВ десантника, поскольку тот находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, после чего за товарища вступились сослуживцы и завязалась драка. По словам очевидца, первым начал «мужик в тельняшке».

«Мы не можем охватить всех тех, кто когда-то служил в ВДВ. Кроме моральных, у нас никаких мер воздействия нет. Я даже это не расцениваю, как что-то особенное – обыкновенная драка нетрезвых людей, что тут скажешь. Мы регулярно разъясняем, максимально распространяем, как нельзя себя вести, но до каждого тоже не получается достучаться», – говорит Юрьев.

Юрьев рассказывает, что ежегодно из регионов приходят отчеты о проведенных праздниках, и, в общей сложности, все проходит достаточно спокойно. Тем не менее все еще встречаются инциденты, подобные тому, который был в московском парке Горького, но эксперт уверен, что это уже зависит от воспитания человека.

«Думаю, если бы эти невоспитанные десантники состояли в нашей организации, то за такие проступки, несомненно, им грозило бы исключение. Но не думаю, что для них это трагедия. Здесь смысл заключается в том, что люди должны сами понимать, что таким поведением они явно не красят ВДВ. Разве это повышает наш авторитет? Естественно, мы относимся к этому негативно и можем только публично порицать такое поведение», – резюмировал Юрьев.

В Ярославле в День ВДВ десантники напали на ЛГБТ-активиста, который вышел на улицы города с провокационными плакатами.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / «Яндекс» при размещении акций привлек более 1 млрд долларов

02.07 / В бундестаге заявили о конце эры Лукашенко

21.07 / В новый бюджет ЕС включили 5 млрд евро для пострадавших от Brexit стран

01.07 / ММА. Дурыманову для очередной победы понадобилась минута

09.07 / DT – Меркель призвала ЕС готовиться к брекситу без сделки

03.07 / Арахамия: Я был, возможно, одним из участников так называемого политического давления на Смолия

29.07 / Госдепартамент о помощи зарубежным странам в борьбе с COVID-19

01.07 / Россия вернула Грузии случайно перешедшего границу пастуха

28.07 / Лукашенко утверждает, что переболел COVID-19

08.07 / МВД Казахстана опровергло слухи о «распылении коронавируса с воздуха»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска