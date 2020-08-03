 

Родственники больной раком Заворотнюк готовят особняк к ее возвращению из США

03.08.2020, 12:30, Разное

Российская актриса Анастасия Заворотнюк готовится к возвращению домой из США, где она лечилась от онкологического заболевания. После диагностирования рака мозга и ухудшения состояния здоровья, предположительно, она легла в клинику Memorial Sloan Kettering Cancer Center, где лечение проходила скончавшаяся от похожей опухоли Жанна Фриске.
Сейчас к возвращению актрисы подготавливают особняк в подмосковном поселке Крекшино. Его регулярно посещают родственники Анастасии Заворотнюк, также на территории дома были замечены сотрудники клининговой компании.

В каком состоянии находится актриса, ее родственники не рассказывают. В августе возникли неподтвержденные слухи, что ее здоровье ухудшилось, а в сентябре артистку ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ. Однако позднее появилась информация, что Анастасия Заворотнюк готова дать большое интервью одному из телеканалов.





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