 

Какие успокоительные можно принимать без назначения врача?

03.08.2020, 12:26, Разное

Успокоительные средств, которые можно принимать без назначения врача, можно разделить на вещества растительного происхождения: настои, настойки отвары, экстракты, сиропы), и синтетического: капли, таблетки, порошки, пилюли и капсулы.

Как рассказал врач клинической фармакологии Чеховской областной больницы Андрей Кондрахин, наибольшей популярностью пользуются настойки корня валерианы, пустырника, пиона уклоняющегося и перечной мяты. Эти препараты хорошо действуют как успокаивающее и как снотворное, кроме того, они наиболее безопасны и редко вызывают привыкание. Корень валерианы также оказывает спазмолитическое действие.

«Все настойки применяются за 30 минут до сна по 10 до 20 капель, разведенных в 100 мл воды. Для успокоения нервной системы эту схему применяют три раза в день. Отмечу, что для применения перечной мяты есть ограничения — эту настойку не используют на ночь при заболеваниях желудка с высокой кислотностью, поскольку она может привести к забросу содержимого из желудка в пищевод и вызвать изжогу», – сказал эксперт.

Таблетированные успокоительные препараты разделяются на сухие экстракты — например, валериана и негрустин на основе экстракта зверобоя, – и химические препараты, например, афобазол, который необходимо применять строго по инструкции.

Рекомендуемая доза для таблетированных успокоительных:

  • Сухой экстракт валерианы: 1-2 таблетка 3 раза в день;

  • Негрустин:1 таблетка 2 раза в день;

  • Новопассит в таблетках: 1 таблетка три раза в день.

  • Афобазол: разовая доза препарата — 10 мг, суточная — 30 мг, распределяется на 3 приема.

Также можно принимать Новопассит в виде сиропа — 5 мл три раза в день.

«Важно помнить, что во время приема препаратов, влияющих на нервную систему, нельзя управлять автотранспортом и сложными механизмами, так как в этот период возможно ухудшение рефлексов. Все перечисленные препараты продаются без рецепта врача, но их нужно принимать строго по показаниям и определенное время», – сообщил Андрей Кондрахин.





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