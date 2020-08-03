Чехия рассчитывает на восстановление отношений с Россией

03.08.2020, 12:17, Разное

Власти Чехии меняют свои взгляды на политику отношений с Россией. Согласно официальным источникам, Прага рассчитывает на восстановление связей с Москвой.

Как пишет «Политэксперт», о запланированном переговорном процессе заявили чешские дипломаты. Если встреча политиков состоится, на ней представители обеих стран обговорят вопросы по нормализации отношений Чешской республики и России.

Со слов уполномоченного при президенте Чехии по консультациям с Российской Федерацией, Рудольфа Йиндрака, Прага желает урегулировать все существующие на данный момент разногласия. Кроме того, в планах дипломатов подготовить встречу министров иностранных дел обоих государств. Переговоры на высшем уровне дадут возможность снять напряжённость между Москвой и Прагой.

Напомним, ранее между странами возник конфликт, до сих пор не получивший решения. Так, власти столицы Чешской республики инициировали демонтаж памятника советскому маршалу Коневу. Далее за этим последовали обвинения в адрес работников посольства РФ в Чехии в якобы попытке перевезти в страну ядовитые вещества. При этом такие серьезные заявления не нашли подтверждения доказательствами, однако извинений за этим от чешской стороны не последовало. После международного скандала российские дипломаты были высланы из Чехии. Комментариев относительно планов Чехии снова найти общий язык с Москвой от представителей отечественного политического истеблишмента пока нет.