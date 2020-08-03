 

В Рособрнадзоре оценили решение об отмене обязательного ЕГЭ по иностранному языку

03.08.2020, 12:16, Новости дня

Отмена обязательного ЕГЭ по иностранному языку была верным решением из-за неравенства в условиях преподавания в школах, сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Абсолютно, по нашему мнению, верное решение принято. … У нас большая неравность в школах РФ, связанная с преподаванием этого предмета», – сказал он, передает ТАСС.

Напомним, в июле сообщалось, что выпускникам не придется сдавать иностранный язык в обязательном порядке.

Музаев также раскритиковал подход ряда репетиров к подготовке школьников к Единому государственному экзамену. «У нас есть пул репетиров, не всегда знакомящихся в нужное время с демоверсиями. … В мае месяце они понимают, что готовили не к тому, что мы год назад декларировали. Это ежегодная история. … Нас все время критикуют за то, что якобы ЕГЭ – это натаскивание, но ЕГЭ не приемлет натаскиваний. Мы ежегодно этой проблемой занимаемся», – сообщил он.

Врио руководителя Рособрнадзора также сообщил, что число нарушителей на ЕГЭ снизилось на 30% по сравнению с прошлым годом.

«В этом году у нас есть количество удаленных – 850 участников. Абсолютный лидер (среди причин удаления с экзамена) – использование мобильных телефонов, шпаргалок, микронаушников, справочных материалов. Но вот здесь у нас тенденция с этим показателем (количество нарушителей) изменилась в лучшую сторону. … По сравнению с 2019 годом у нас сокращение удаленных на 30%», – сообщил он.

По словам Музаева, тенденция по снижению количества нарушителей на ЕГЭ отмечается как в целом по стране, так и в отдельных субъектах.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2020 году проходил с 29 июня по 25 июля, на участие было заявлено порядка 713 тыс. человек, из них более 620 тыс. человек – выпускники текущего года. 





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