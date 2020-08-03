Личное: Конечно, я не буду жить в России

03.08.2020, 11:54, Разное

Конечно, я не буду жить в России, — заявила Наталья Орейро, получив российский паспорт с нашим гражданством. У меня — сыну в школу, а так, безусловно, символизм приятен.

«Для меня это было бы честью с символической точки зрения; конечно, я не буду жить в России, у меня есть место жительства в Аргентине, и мой сын ходит в школу в Аргентине».



Фото: Соцсети

Иными словами, аргентинская сериальная актрисочка приравняла российский паспорт к сувенирам — матрёшке, балалайке, кокошнику.

Чисто символически — приятно ей.

У меня в связи с этим вопрос: с каких это пор российское гражданство выдают кому ни попадя?

В законе ясно прописаны условия получения паспорта: желание жить и трудиться, знать русский язык, традиции, историю и много того, что Наталья Орейро не делает и не сделает.

Она даже жить тут не хочет, потому что считает аргентинское образование сына лучше российского.

Может, она и права, но тогда зачем ей всучили гражданство?

«Я так часто приезжаю и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить гражданство этой страны официально».

А кто спросил? Что это за люди такие, разбрасывающиеся российскими паспортами и предлагающие их тем, кто не даже не планирует соблюсти требования закона о получении гражданства?

Мне трудно представить, что Великобритания, США, Италия или любая из стран ЕС вот так предложит и выдаст своё гражданство.

Даже маленький Кипр, входящий в Евросоюз, даже крошечная Латвия, которую критикуют за торговлю своим гражданством, требуют соблюсти строгие условия — купить недвижимость на миллион евро и начать бизнес, дав рабочие места местным жителям.

А у нас — просто так выдают сериальной актрисульке, будто своей Натальи Бочкарёвой мало.

Получается, кто-то настолько не уважает нашу страну, что даёт гражданство женщине, для которой паспорт имеет лишь символическое значение.

Я искренне полагала, что получение гражданства РФ — это не «честь с символической точки зрения», а недостижимая мечта для любого жителя планеты.

Ошиблась, что ли?