Правильную работу метаболизма определяют внутренние часы человека

03.08.2020, 11:53, Разное

Американские исследователи выяснили, что метаболизм имеет связь с внутренними часами человека. Исследование биоритмов проводили сотрудники Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете, свои результаты они опубликовали в журнале Science.

По словам старшего автора исследования доктора Митчела Лазара, метаболическая дисфункция возникает, когда происходит смещение в системе синхронизации внутренних часов в мозге и периферических тканях. Саму же природу контроля часов в периферической ткани, зависящую от среды и генетических факторов, исследователи пока понять не в состоянии.

В своем исследовании команда Лазара занималась разрушением внутренних часов в гепатоцитах (основные клетки в печени, отвечающие за метаболизм). После этого они наблюдали, как в крови накапливались триглицериды, увеличивающие риски возникновения инсульта, диабета или заболеваний сердца. Данные результаты продемонстрировали, что метаболический гомеостаз зависит от правильной работы внутренних часов в периферической ткани. Дальнейшие исследования могут помочь в создании диеты, которую удастся использовать в качестве терапии для лечения людей, имеющих нарушенный обмен веществ.