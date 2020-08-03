 

Правильную работу метаболизма определяют внутренние часы человека

03.08.2020, 11:53, Разное

Американские исследователи выяснили, что метаболизм имеет связь с внутренними часами человека. Исследование биоритмов проводили сотрудники Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете, свои результаты они опубликовали в журнале Science.
По словам старшего автора исследования доктора Митчела Лазара, метаболическая дисфункция возникает, когда происходит смещение в системе синхронизации внутренних часов в мозге и периферических тканях. Саму же природу контроля часов в периферической ткани, зависящую от среды и генетических факторов, исследователи пока понять не в состоянии.

В своем исследовании команда Лазара занималась разрушением внутренних часов в гепатоцитах (основные клетки в печени, отвечающие за метаболизм). После этого они наблюдали, как в крови накапливались триглицериды, увеличивающие риски возникновения инсульта, диабета или заболеваний сердца. Данные результаты продемонстрировали, что метаболический гомеостаз зависит от правильной работы внутренних часов в периферической ткани. Дальнейшие исследования могут помочь в создании диеты, которую удастся использовать в качестве терапии для лечения людей, имеющих нарушенный обмен веществ.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / Соблазнительный наряд для виртуальной вечеринки: Рианна отпраздновала выход своей линии уходовой косметики

21.07 / В Sohu С-500 «Прометей» назвали угрозой для американских эсминцев

30.07 / Мнение: Подготовка разведчиков ВСУ. Средства выявления и порядок уничтожения снайпера

30.06 / В московских Раменках выявили многократное превышение числа участников надомного голосования

21.07 / Канье Уэст заявил, что Ким Кардашян вместе с врачами хотят его запереть

03.07 / Дума начала работу по реализации поправок к Конституции

25.07 / Сиара стала мамой в третий раз

31.07 / Мнение: А это кто?

09.07 / Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве

10.07 / В Израиле запретили встречи с проститутками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска