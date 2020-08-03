На пляже в Британии нашли огромную тушу мехового существа с ластами нашли

03.08.2020, 11:53, Разное

В Британии обнаружили тушу неизвестного науке огромного мехового морского существа. Мертвое животное вынесло волнами на территорию пляжа неподалеку одного из городов графства Мерсисайд.

Как пишет «Инфореактор», находку сделал местный житель Саутпорта. Прогуливаясь по пляжу неподалеку от города, он заметил на берегу какой-то объект. Подойдя ближе, он услышал ужасный запах, исходящий от странной груды.

Как оказалось, волнами на берег вынесло тушу неизвестного животного. Огромное существо с мехом и ластами в длину имело порядка четырех метров. При этом на трупе отчётливо виднелись кости, торчащие наружу. Также мужчина, обнаруживший загадочного морского исполина, утверждает, что на нём отчётливо проступали мускулы.

Фотографию мехового существа с ластами местный житель опубликовал в одной из социальных сетей. Снимок мгновенно привлек внимание огромного количества пользователей. При этом многие, несмотря на наличие у трупа ласт, предложили, что животное является мертвой коровой или лошадью.

Стоит отметить, что это не единичный случай, когда волны выносят на берег части мертвых морских существ. При этом такие фрагменты в воде подвергаются сильному разложению, что усложняет их идентификацию. Учёные называют подобные находки глобстерами, чаще всего, куски туш принадлежат китам либо акулам. Является ли таковым выявленное мертвое существо, или это неизвестное науке животное, будет известно после исследования выявленного трупа морского обитателя.