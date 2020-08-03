Учёные выяснили, какие гормоны защищают человека от коронавируса

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03.08.2020, 11:53, Разное

Учёные провели новое исследование с целью более детального изучения коронавируса. Таким образом им удалось выяснить, какие гормоны защищают организм человека от этой опасной инфекции.
Ранее научные работы многих специалистов показывали, что COVID-19 чаще становится смертельно опасным заболеванием именно для мужчин. Причиной этого является более высокая концентрация в их крови АПФ 2. С помощью этого белка вирус может попадать в здоровые клетки. При этом женщины по большей части из-за своих половых гормонов значительно реже страдают от этого заболевания.

Результаты исследования, которое проводили учёные из Гарварда (США) и католического университета Святой Марии (Перу), показали: эстрогены препятствуют проникновению коронавирусной инфекции в здоровые клетки человеческого организма.

Оказалось, что эстрадиол и растительный эстроген S-equol сильно уменьшают скрепление вируса и рецепторов АПФ 2, предотвращая таким образом попадание SARS-CoV-2 в незараженные клетки. Так происходит из-за влияния эстрогенов на гликаны, которые окружают АПФ 2 и имеют способность усиливать контакт белка АПФ 2 и вирусного белка-шипа RBD.

Специалисты считают, что результаты данного исследования могут помочь найти эффективное средство для лечения пациентов, у которых обнаружили COVID-19.





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