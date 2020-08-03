 

Законопроект от экологического комитета ВР может привести к увеличению выбросов – “Укркокс”

03.08.2020, 11:50, Новости дня

Законопроект №3091, который был инициирован экологическим комитетом Верховной Рады, в случае принятия может привести к срыву технологических процессов на металлургических предприятиях и спровоцировать ухудшение экологической ситуации, заявил генеральный директор Украинской научно-промышленной ассоциации “Укркокс” Анатолий Старовойт в комментарии “Обозревателю”.

Законопроект предусматривает, что компаниям дается 10 дней на устранение нарушений, которые выявила экологическая инспекция, но на крупных предприятиях сделать это в такие сроки невозможно, отметил эксперт.

“В металлургии, особенно в коксохимии, весь технологический процесс взаимосвязан. Да, может быть, есть нарушения, частный выброс аммиака. Но я устанавливаю этот маленький агрегат улавливания аммиака, это значит, останавливаю коксовую батарею. И при этом выбросы из коксовой батареи увеличиваются во стократ. Кто будет нести ответственность за тот ущерб, который нанесен? Или же любой теплотехнический агрегат. Это очень сложный техногенный аппарат. Если я его останавливаю, можно оказать больше вреда, не экономического, а экологического вреда”, – объяснил Старовойт.

Он считает, что документ нужно отправить для доработки на повторное первое чтение с привлечением экспертов.

“Мы готовы оказать всякое содействие для его улучшения. Чтобы этот законопроект имел действительно целью защиту окружающей среды”, – подчеркнул Старовойт.

С критикой законопроекта 26 июня выступила Профессиональная ассоциация экологов Украины. По словам экспертов ассоциации, в краткосрочной перспективе это действительно может несколько улучшить состояние окружающей среды в отдельных аспектах, но из-за полной остановки и банкротства предприятий.

“Понимая общую ответственность за состояние окружающей среды, мы не можем в такое трудное для страны время поддерживать откровенно несовершенные законопроекты, польза от которых сомнительна, а вред очевиден”, – сказано в заявлении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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