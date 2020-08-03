21 человек погиб при нападении на тюрьму в Афганистане

03.08.2020, 11:50, Новости дня

Поздно вечером в воскресенье, 2 августа, члены террористической группировки “Исламское государство” (ИГИЛ) напали на тюрьму в Джелалабаде – городе, расположенном в восточной афганской провинции Нангархар. Террорист-смертник на автомобиле, начиненном взрывчаткой, врезался в ворота тюрьмы, сообщило Associated Press.

Вооруженное противостояние между охраной тюрьмы и террористами продолжилось утром в понедельник, 3 августа.

В результате столкновений не менее 21 человека погибли, 43 получили ранения. Как сообщили журналисты со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Нангархар Аттауллу Хогьяни, среди погибших есть заключенные, охранники тюрьмы и гражданские лица.

Ответственность за нападение взяли на себя члены террористической организации ИГИЛ.

По сообщению анонимного источника, на момент совершения теракта в тюрьме содержалось около 1,5 тыс. заключенных, из них несколько сотен – члены ИГИЛ. Часть из них сбежала во время нападения.

Мотивом атаки террористов могла стать месть афганскому спецназу за убийство неподалеку от Джелалабада одного из старших командиров ИГИЛ.

Ячейка ИГИЛ активна в Афганистане с 2015 года. В последние месяцы из-за борьбы с военными Афганистана, США и боевиками конкурирующей группировки “Талибан” ячейка ослабла.