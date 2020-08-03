 

В Киеве за сутки COVID-19 заболело 102 человека – Кличко

03.08.2020, 11:50, Новости дня

В Киеве за сутки выявлено 102 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, один человек умер. Об этом в Facebook 3 августа сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Среди заболевших – 44 женщины в возрасте от 21 до 73 лет, четыре девочки от трех до 17 лет, а также 54 мужчины в возрасте от 18 до 73 лет.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе (19), в Шевченковском (18) и в Деснянском (17).

Кличко отметил, что среди тех, у кого выявили заболевание за последние сутки, – шесть медиков.

“В больницы столицы госпитализировали 14 пациентов, остальные – на самоизоляции под контролем врачей”, – сообщил мэр.

Всего с начала эпидемии в Киеве зарегистрировали 8554 случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, умерло 135 человек, 2994 выздоровели.

Друзі! Ще у 102 мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. Одна людина померла. Всього коронавірус забрав життя…

Posted by Кличко – мер on Esmaspäev, 3. august 2020

По состоянию на утро 3 августа коронавирусом в Украине заразилось 73 158 человек (+990 за прошедшие сутки), умерло 1738 человек, 39 876 пациентов выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К утру 3 августа коронавирусом в мире заразилось 18 019 472 человека. Жертвами COVID-19 стали 688 369 человек, выздоровело 10 649 111 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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