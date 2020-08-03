Минобороны направило специалистов в Усолье-Сибирское из-за загрязнения ртутью

03.08.2020, 11:48, Новости дня

Минобороны отправило специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в Усолье-Сибирское Иркутской области, где было выявлено превышение нормы допустимой концентрации ртути.

«Минобороны РФ направило военных специалистов радиационной химической и биологической защиты, специализированную технику для выполнения работ по оказанию помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском», – приводит ТАСС сообщение Минобороны.

В ведомстве уточнили, что на место отправлены более 10 единиц специальной техники и около 30 военных РХБЗ.

Ранее источники в службах экологического и технического надзора сообщили, что предельно допустимая концентрация ртути в сточных водах на предприятии «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирское была превышена почти в 34 тыс. раз, в воздухе – в 367 раз.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил правительству в течение трех месяцев утвердить план мероприятий по решению проблемы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Глава государства назвал экологическую ситуацию в городе непростой, отметив, что груз экологических проблем накапливался здесь с 1930-х годов.

Напомним, Усолье-Сибирское – один из старейших городов в Приангарье. В нем проживают около 76 тыс. человек. Он входит в список городов РФ с самым загрязненным воздухом. Долгое время завод «Усольехимфарм» – производитель фармацевтического сырья – был основным градообразующим предприятием, но несколько лет назад производство было ликвидировано из-за банкротства.