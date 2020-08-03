Названы российские звезды шоу-бизнеса с самым высоким доходом

03.08.2020, 11:48, Новости дня

Рейтинг российских звезд шоу-бизнеса с самым высоким доходом по версии журнала Forbes возглавил музыкант Сергей Шнуров, заработавший за год 8,8 млн долларов.

Эксперты проанализировали данные с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года, подсчитав общий объем гонорарных выплат того или иного музыканта, телеведущего, юмориста. Данные предоставлялись самими участниками списка, независимыми аналитиками, учитывались сведения о гастрольных графиках артистов, рекламных контрактах и другое.

Как и в 2018 году, первое место среди звезд шоу-бизнеса занял Сергей Шнуров со своей группой «Ленинград» – его доходы Forbes оценил в 8,8 млн долларов. Эксперты называют музыканта «олигархом среди наших артистов», он со своей группой зарабатывает в среднем 150 тыс. долларов за частный концерт или корпоратив.

«Состоятельные заказчики могут приглашать его напрямую, без агентов. Один из российских миллиардеров в беседе с Forbes утверждал, что Шнуров зарабатывает за выступление от 300 тыс. долларов», – пишет издание.

Вторую строчку занял рэпер Егор Крид с доходом в 6,9 млн долларов, третью – певец Дима Билан с доходом 6,8 млн долларов. Также в рейтинг вошли Баста, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, группа «Би-2», Григорий Лепс, Тимати, Иван Ургант и другие.