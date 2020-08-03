Мнение: Слово джентльменов

03.08.2020, 11:42, Разное

Как о великой победе, делаются заявления о создании в России вакцины против зловредного коронавируса, причем особо отмечается, что она создана и испытана в рекордные даже по сравнению с другими странами сроки.

Спешка носит, конечно, сугубо политический подтекст. Слишком много свидетельств одичания и деградации, чтобы власть не озаботилась хоть каким-то поводом для гордости. Путинские железные игрушки уже не впечатляют – кроме мультфильмов и опытных образцов неизвестной степени доделок все они закончились грандиозным пшиком. А некоторые – и вполне очевидными жертвами, как суперподводные агрегаты, способные сметать с лица земли целые побережья. Во всяком случае, так нам утверждал слегка поехавший крышей на этой теме президент. Вакцина должна, по мнению кремлевских, слегко взбодрить приунывший глубинный народ и внушить ему небывалую гордость непонятно за что.

Правда, спешка, с которой делается то, что должно вводиться внутрь организма, вызывает вполне обоснованные опасения. А если учесть, что нормальные сроки изготовления вакцин существенно длиннее, то опасения становятся еще более ощутимыми. В свое время Россия уже объявляла вполне громогласно о создании вакцины против вируса Эбола, но тема быстро сошла на нет, так как чудо-лекарство было признано как минимум неэффективным. Там, кстати, тоже основным аргументом были ненормативные сроки, в течение которых вакцина была изготовлена.

Безусловно, все можно представить происками конкурентов и завистников. Но пока готовность приобретать российскую вакцину не выражает никто. Наша пропаганда, правда, уверяет обратное, но поименный список желающих упорно не приводит. А вот обратные примеры уже есть. Дейли Телеграф сообщает, что "…Британские эксперты в области здравоохранения считают, что Соединённое Королевство вероятнее всего не станет использовать российскую вакцину от COVID-19, которая, согласно заявлениям Москвы, будет уже в октябре использована для массовой вакцинации россиян, пишет The Daily Telegraph. По данным газеты, специалистов смущает отсутствие данных о том, как проводились испытания российского препарата…"

Слово "смущает" пусть никого не смущает. Это такое дипломатическое покручивание пальцем у виска. Вполне справедливое, кстати. Если неизвестны подробности испытаний, то верить на слово джентльменам не очень хочется. Мало ли, что они мамой клянутся. Патриарх вот на днях тоже сказал, что священноначалие бедно, как церковная крыса, а все разговоры про его богатство – клевета и наветы. После чего поддернул золотую рясу, взглянул на часы белого золота и умчал вдаль на майбахе. И хочется верить, но не получается. Чего же хотеть от англичан, особенно, если вопросы у них вполне обоснованные?

С вакциной история темная, но скорее всего, закончится так же, как и обычно. Экспериментировать будут на отечественном потребителе, а для картинки мирового успеха покажут какие-нибудь братские африканские страны, куда высадится десант и на камеру уколет десяток жителей далекой деревни в джунглях. Кого не жалко местному царьку. Которому придется немного приплатить за съемки этого блокбастера.