 

Венчурный инвестор Сергей Гришин: российской экономике следует двигаться в направлении высоких технологий

03.08.2020, 11:25, Новости дня

В беседе с журналистами «Российской газеты» известный предприниматель, совладелец «Росевробанка» Сергей Гришин высказал весьма оптимистичные взгляды на развитие глобальной экономики после пандемии COVID-19. Как выразился миллиардер, «коронавирус стал существенным фактором глобальных изменений, но он не станет триггером новой Великой депрессии».

Человечество, по мнению эксперта, стало «организованней и сильнее» и продемонстрировало умение действовать в условиях «повышенной турбулентности». Конечно, национальные экономики разных стран восстанавливаются с разной интенсивностью. Особенно впечатлили предпринимателя успехи нашей страны, особенно то, что в кратчайшие сроки было сделано для модернизации системы здравоохранения. В этой сфере, как и в образовании, социальном управлении и некоторых других, по мнению Гришина, появились «инновации, которые поражают воображение». Однако их высокая стоимость тревожит эксперта, ведь «если при нарастающем спросе на такие товары и услуги она не будет существенно падать, нам может угрожать увеличение разрыва между богатыми и бедными».

Эпидемия кардинально изменила и требования к производству: «Появились новые правила, учитывающие риск новых заражений, и новые технологии автоматизации и роботизации, минимизирующие прямые «рискованные» контакты и обеспечивающие социальную дистанцию между людьми в повседневной жизни». По мнению Гришина, имеющего огромный опыт успешного венчурного финансирования, инвестирование именно в эти технологии сегодня являются наиболее прибыльными и эффективными, и именно в этом направлении следует двигаться РФ в процессе воссоздания утраченных в 90-е годы внутренних производств.





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