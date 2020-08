Мнение: На какие музейные экспонаты похожи маски из вокального тв-шоу «Маска»

03.08.2020, 11:18, Разное

Этой весной на российском телевидение стартовал песенный конкурс «Маска», который является частью дико популярной всемирной франшизы «Masked Singer» (букв. "Замаскированный певец"), придуманной в Южной Корее в 2015 году. Главной особенностью этого тв-шоу, идущей из азиатского подхода, являются совершенно потрясающие и безумные костюмы, в которых поют анонимные певцы.

Нормальные люди смотрят это шоу, напрягая свой интеллект и пытаясь угадать личности спрятанных селебрити. Я же, со своей профдеформацией, смотрела и мучалась — это что за вещь скопирована?! Где я такой дизайн видела?! На какой статуе?

В некоторых случаях прототип был очевиден. Например, костюм, который на НТВ упорно всю дорогу называли "Робот" — это скафандр инопланетянина Хищника из одноименного фильма со Шварцем. У него даже косички такие же были (а зачем роботам косички?)

Автором образа Хищника был знаменитый голливудский дизайнер Стэн Уинстон, который эти косички подглядел у дредастого воина растафари.



Другие маски были для меня более мучительными.

НТВ пишет, что художником по костюмам была Анастасия Стахновская. Кажется (хотя я не уверена), русскими изобретениями, из самых ошломительных, были костюмы Тучи и Паука. Однако она и бригада ее помощников в некоторых случаях была только копиистами, воспроизводя костюмы, уже использованные в других локализациях шоу — например, костюм Яйца уже был во 2-м сезоне американской версии.

Костюмы для американской версии, как написано здесь, придумывает дизайнер, обладатель премии "Эмми" по имени Marina Toybina (родилась в Москве, в 11 лет родители перевезли ее в Аризону). В своем интервью она говорит, что намеренно цитирует знаменитых кутюрье, например, Александра Маккуина.

***

Я расскажу о трех наиболее ярких костюмах из русской версии шоу. Все они импортные.

ВОЛК

Костюм волка, кстати, не из американского шоу, а из 1-го сезона австралийского.

В Австралии их дизайнером является Tim Chappel, обладатель многих наград, в т.ч. "Оскара" за костюмы в фильме "Присцилла, королева пустыни" (один из первых крутых фильмов про драг-квин, кто не видел, насладитесь).

Когда я смотрела на эту маску, меня не отпускало чувство дежа-вю. Я знала эту морду.

Потом я сообразила, что все дело в фактуре металла.

Посмотрите, например, как выглядит фактура морды Капитолийской волчицы. Совсем другой способ изображения шерсти.

В маске "Волка", как я потом осознала, меня дразнило сходство фактуры с другим знаменитым животным античности.

Это известная бронзовая статуя 1630-х годов, созданная Пьетро Такка с эллинистического мраморного оригинала.

Правда, изображает она не волка, а вепря. Называется Порцеллино и находится во Флоренции.

Посмотрите, как в металле передана фактура шерсти.

Изображение волчьей головы, кстати, иногда встречается в европейском искусстве в качестве "маскарона" (украшение архитектуры или мебели в виде головы), хоть и не таким популярным, как маскароны-львы или маскароны-горгоны (горгонейоны).

Фото: древнеримская, венецианская волчьи головы



Лондон, Гессен, онлайн-магазин



В приведенных примерах трактовка морды, как вы видите, значительно отличается от скульптурного решения маски из теле-шоу.

Как мне показалось, оригинальная австралийская (на фото с оранжевым фоном) и российская маска волка немного разные по мимике. Но ключевые черты, отличающие от прочих металлических волков — это шерсть, направленная вертикально, к ушам, и нахмуренные брови.

Я, к сожалению, не смогла найти, вдохновлялся ли автор какой-то конкретной волчьей статуей при создании маски.

Больше всего сходства у нее не с известными музейными произведениями, а с тем, что выскакивает в поиске, если написать wokf bronze head — и это оказываются сувениры на алиэкспресс и ебей. Теоретически такие вещи сделаны на базе конкретного, работы нормального скульптора (начиная минимум с конца 19, но скорей всего, судя по стилю — 20 века), но исходник я не опознала.

ОЛЕНЬ

Он из американской, версии, из первого сезона.

У них это брутальный пост-апокалиптический мужской персонаж, и маска явно вдохновлена стилем стимпанк и противогазом.





Это ощущение создается за счет того, что использована кожа, видны стежки, и использованы круглые очки, применяющиеся всякими профессионалами, и от них перекочевавшие в стиль.

Вот симпанковские маски

Вот маски как бы животных в этом стиле

Еще оно мне немного напомнило древнейший образец стимпанка — загадочный рогатый шлем, подаренный английскому королю Генриху VIII императором Максимилианом.

На самом деле, не удивительно, что такой костюм придумали в США.

Тема людей в масках оленей — такая американская, наряду с убором из орлиных перьев. У индейцев это был распространенный формат облачения для шаманов.

Мексиканская



Коллекция гватемальских масок, тут и другие животные, как вы видите (источник)



Культура Миссисипи, Оклахома, ок. 1200 г.

(Mask with deer antlers, Mississippian Culture, Southern Cult, Spiro Mound, Oklahoma, c 1200. Museum of the American Indian, Heye Foundation, New York.)



Вообще, к вопросу об успехе этой франшизы телешоу:

если вы не в курсе, то созерцание танцующих и поющих людей в масках и внушающих восторг костюмов являлось основным видом досуга (не считая убийств врагов и животных) у каждого, у каждого из наших предков на протяжении достаточно длиного периода, скажем, как минимум 35 000 — 8000 годов до н.э. У некоторых народов оно затянулось сильно и после Рождества Христова, в том числе в религиозных церемониях, сохранившихся до наших дней.

Так что этот успех был предопределен нашим гипоталамусом.

А вот уже Тибет, рубеж 19-20 веков (Метрополитен-музей)



А вот это очень интересная вещь — одна из старейших сохранившихся масок в мире. Ей 11 тысяч лет, она сделана из черепа животного, найдена в в Йоркширкских торфяниках. Хранится в музее Кембриджа (источник)

А вот в российской версии персонаж Оленя был женским.

Маска была погламурней, со стразиками.





Кожа тут не коричневая, а красная.

Не знаю, является ли это обдуманным цитированием, подсознательным цитированием, или просто совпадением, но у меня в памяти сразу же, как только я это увидела, всплыло вот это. Вот убейте меня, оно!

John Galliano for Maison Margiela Spring Summer 2015 VOGUE



Гальяно же, что несомненно, вдохновялся видом декоративно-прикладного искусства, о котором я подробно рассказывала в тексте Конвейер бриллиантовых скелетов. (Если коротко, то это в эпоху барокко был такой способ оформления мощей католических святых в церквях, но лучше читайте большой текст по ссылке выше).

ЛЕВ

Маска льва впервые тоже появилась у американцев в первом сезоне. (Хорошее интервью с дизайнером, англ. яз, из которого мы узнаем, что она любит Нарнию).

У них это был женский персонаж.

Российский костюм практически такой же, только видно, что узор не копировали, а перерисовывали, и материалы не такие дорогие.

А у австралийцев, например, Лев тоже был, но другой.

Давайте поищем, откуда взялась львиная маска.

Если выстраивать по архетипичности для человека, то, думаю, из трех названных тут, она будет второй, после оленьей.

У африканских племен, впрочем, я львиных масок не нашла (не считая сделанных для танцев в шоу Диснея "Король-лев").

А вот в Азии их много. Правда, европейцу трудно иногда опознать в них именно львов.

Индонезия (?) источник



Обратите внимание, что маска в телешоу именно золотая.

Это логично, потому что шерсть льва такого цвета.

Однако для культурного человека словосочетание "золотая маска" вызывает несколько воспоминаний. Самая главная — это маска Тутанхамона. (Но египетские черты мы можем найти, скорей, в австралийском варианте персонажа).

Вторая по важности золотая маска в музеях мира — это т.н. "Маска Агамемнона" (16 век до н.э.), найденная Шлиманом в Микенах, на территории Греции. Человеческое лицо тут так расплющено, что мне немножко напоминает львиную морду.

Лев, кстати, был символом Микен.

Из тех же царских гробниц происходит вот этот золотой питьевой ритон в форме львиной головы.

Гальванокопия, фото с другого ракурса, V&A



Маскароны в виде отдельной львиной головы были очень популярны (намного популярней волчьих).

Коннектикут, Древний Рим, Росток



Но обратите внимание, что такой гигантской гривы, как на телемаски, в этих львиных маскаронах нету, везде грива покомпактнее.

Чисто ассоциативно это мне напомнило больше Солнце. Кроме того, весь персонаж Льва, с штанишками в обтяжку, мне напомнил этот балетный костюм, в котором когда-то в XVIII веке танцевал Людовик XIV, король Солнце.

Еще кстати очень интересные костюмы у сценического мюзикла по "Королю Льву". Но они не в золото, а в Африку, такая протоВаканда.

Теперь давайте поищем именно тот дизайн гривы и морды, который использован в костюме шоу.

Если вы внимательно всмотритесь в изображения львиных голов, то увидите, что они подчиняются ровно тем же принципам, что и другие орнаменты, и четко отличаются по почерку.

Ручка собора в Пече, Венгрия



А вот в случае нашего льва орнамент его гривы четко выведен по линеечке, по лекалам. Такая жесткая с точной симметрией система вдохновлена чем-то никак не ранее ар-деко.

Grand Rapids – Stone lion by Buck Cash



Вот еще раз наш подопечный.

Но тут же у нас, вдобавок, и типа "ювелирное украшение". Правда, стразы разбросаны по кривым, как лампочки по карнизам на карусели — что тоже не стиль классических украшений.

И вот сижу и я и думаю: "какой великий художник 20 века мог сделать подобное?"

Тут до меня доходит — Версаче! Конечно же Версаче!

Он любил львиные головы, хоть и меньше, чем голову горгон.

Львиная голова даже была логотипом отдельной линии Versus Versace. (Обратите внимание, что этот рисунок выполнен в стиле модерн, с волосами а-ля Альфонс Муха).

У Версаче очень много аксессуаров с золотой головой льва (простите, на фото будут и реплики — потому что когда он творил, интернета еще не было, и фотографий подлинников не выловишь в сети).

Для сравнения — у Гуччи тоже есть львы, но они в другом стиле, и полихромные:

Также мне удалось найти вот такой принт для футболки, подписанный Versace. Пряди гривы, плоские и геометризованные, украшены сверкающими стразами, хотя и не такими огромными, как на маске из телешоу. Мне кажется, нечто подобное и было источником вдохновения.

***

Вот такие культурные ассоциации появились у меня при созерцании масок в телешоу "Маска". Я ни в коем случае не утверждаю, что именно перечисленные мною вещи были источником вдохновения дизайнеров. Но мне кажется, что вероятность этого существует, и в некоторых из приведенных примеров — достаточно большая.

Господа эрудиты, есть чем дополнить?