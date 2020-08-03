Мнение: На какие музейные экспонаты похожи маски из вокального тв-шоу «Маска»
03.08.2020, 11:18, Разное
Этой весной на российском телевидение стартовал песенный конкурс «Маска», который является частью дико популярной всемирной франшизы «Masked Singer» (букв. "Замаскированный певец"), придуманной в Южной Корее в 2015 году. Главной особенностью этого тв-шоу, идущей из азиатского подхода, являются совершенно потрясающие и безумные костюмы, в которых поют анонимные певцы.
Нормальные люди смотрят это шоу, напрягая свой интеллект и пытаясь угадать личности спрятанных селебрити. Я же, со своей профдеформацией, смотрела и мучалась — это что за вещь скопирована?! Где я такой дизайн видела?! На какой статуе?
В некоторых случаях прототип был очевиден. Например, костюм, который на НТВ упорно всю дорогу называли "Робот" — это скафандр инопланетянина Хищника из одноименного фильма со Шварцем. У него даже косички такие же были (а зачем роботам косички?)
Автором образа Хищника был знаменитый голливудский дизайнер Стэн Уинстон, который эти косички подглядел у дредастого воина растафари.
Другие маски были для меня более мучительными.
НТВ пишет, что художником по костюмам была Анастасия Стахновская. Кажется (хотя я не уверена), русскими изобретениями, из самых ошломительных, были костюмы Тучи и Паука. Однако она и бригада ее помощников в некоторых случаях была только копиистами, воспроизводя костюмы, уже использованные в других локализациях шоу — например, костюм Яйца уже был во 2-м сезоне американской версии.
Костюмы для американской версии, как написано здесь, придумывает дизайнер, обладатель премии "Эмми" по имени Marina Toybina (родилась в Москве, в 11 лет родители перевезли ее в Аризону). В своем интервью она говорит, что намеренно цитирует знаменитых кутюрье, например, Александра Маккуина.
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Я расскажу о трех наиболее ярких костюмах из русской версии шоу. Все они импортные.
ВОЛК
Костюм волка, кстати, не из американского шоу, а из 1-го сезона австралийского.
В Австралии их дизайнером является Tim Chappel, обладатель многих наград, в т.ч. "Оскара" за костюмы в фильме "Присцилла, королева пустыни" (один из первых крутых фильмов про драг-квин, кто не видел, насладитесь).
Когда я смотрела на эту маску, меня не отпускало чувство дежа-вю. Я знала эту морду.
Потом я сообразила, что все дело в фактуре металла.
Посмотрите, например, как выглядит фактура морды Капитолийской волчицы. Совсем другой способ изображения шерсти.
В маске "Волка", как я потом осознала, меня дразнило сходство фактуры с другим знаменитым животным античности.
Это известная бронзовая статуя 1630-х годов, созданная Пьетро Такка с эллинистического мраморного оригинала.
Правда, изображает она не волка, а вепря. Называется Порцеллино и находится во Флоренции.
Посмотрите, как в металле передана фактура шерсти.
Изображение волчьей головы, кстати, иногда встречается в европейском искусстве в качестве "маскарона" (украшение архитектуры или мебели в виде головы), хоть и не таким популярным, как маскароны-львы или маскароны-горгоны (горгонейоны).
Фото: древнеримская, венецианская волчьи головы
Лондон, Гессен, онлайн-магазин
В приведенных примерах трактовка морды, как вы видите, значительно отличается от скульптурного решения маски из теле-шоу.
Как мне показалось, оригинальная австралийская (на фото с оранжевым фоном) и российская маска волка немного разные по мимике. Но ключевые черты, отличающие от прочих металлических волков — это шерсть, направленная вертикально, к ушам, и нахмуренные брови.
Я, к сожалению, не смогла найти, вдохновлялся ли автор какой-то конкретной волчьей статуей при создании маски.
Больше всего сходства у нее не с известными музейными произведениями, а с тем, что выскакивает в поиске, если написать wokf bronze head — и это оказываются сувениры на алиэкспресс и ебей. Теоретически такие вещи сделаны на базе конкретного, работы нормального скульптора (начиная минимум с конца 19, но скорей всего, судя по стилю — 20 века), но исходник я не опознала.
ОЛЕНЬ
Он из американской, версии, из первого сезона.
У них это брутальный пост-апокалиптический мужской персонаж, и маска явно вдохновлена стилем стимпанк и противогазом.
Это ощущение создается за счет того, что использована кожа, видны стежки, и использованы круглые очки, применяющиеся всякими профессионалами, и от них перекочевавшие в стиль.
Вот симпанковские маски
Вот маски как бы животных в этом стиле
Еще оно мне немного напомнило древнейший образец стимпанка — загадочный рогатый шлем, подаренный английскому королю Генриху VIII императором Максимилианом.
На самом деле, не удивительно, что такой костюм придумали в США.
Тема людей в масках оленей — такая американская, наряду с убором из орлиных перьев. У индейцев это был распространенный формат облачения для шаманов.
Мексиканская
Коллекция гватемальских масок, тут и другие животные, как вы видите (источник)
Культура Миссисипи, Оклахома, ок. 1200 г.
(Mask with deer antlers, Mississippian Culture, Southern Cult, Spiro Mound, Oklahoma, c 1200. Museum of the American Indian, Heye Foundation, New York.)
Вообще, к вопросу об успехе этой франшизы телешоу:
если вы не в курсе, то созерцание танцующих и поющих людей в масках и внушающих восторг костюмов являлось основным видом досуга (не считая убийств врагов и животных) у каждого, у каждого из наших предков на протяжении достаточно длиного периода, скажем, как минимум 35 000 — 8000 годов до н.э. У некоторых народов оно затянулось сильно и после Рождества Христова, в том числе в религиозных церемониях, сохранившихся до наших дней.
Так что этот успех был предопределен нашим гипоталамусом.
А вот уже Тибет, рубеж 19-20 веков (Метрополитен-музей)
А вот это очень интересная вещь — одна из старейших сохранившихся масок в мире. Ей 11 тысяч лет, она сделана из черепа животного, найдена в в Йоркширкских торфяниках. Хранится в музее Кембриджа (источник)
А вот в российской версии персонаж Оленя был женским.
Маска была погламурней, со стразиками.
Кожа тут не коричневая, а красная.
Не знаю, является ли это обдуманным цитированием, подсознательным цитированием, или просто совпадением, но у меня в памяти сразу же, как только я это увидела, всплыло вот это. Вот убейте меня, оно!
John Galliano for Maison Margiela Spring Summer 2015 VOGUE
Гальяно же, что несомненно, вдохновялся видом декоративно-прикладного искусства, о котором я подробно рассказывала в тексте Конвейер бриллиантовых скелетов. (Если коротко, то это в эпоху барокко был такой способ оформления мощей католических святых в церквях, но лучше читайте большой текст по ссылке выше).
ЛЕВ
Маска льва впервые тоже появилась у американцев в первом сезоне. (Хорошее интервью с дизайнером, англ. яз, из которого мы узнаем, что она любит Нарнию).
У них это был женский персонаж.
Российский костюм практически такой же, только видно, что узор не копировали, а перерисовывали, и материалы не такие дорогие.
А у австралийцев, например, Лев тоже был, но другой.
Давайте поищем, откуда взялась львиная маска.
Если выстраивать по архетипичности для человека, то, думаю, из трех названных тут, она будет второй, после оленьей.
У африканских племен, впрочем, я львиных масок не нашла (не считая сделанных для танцев в шоу Диснея "Король-лев").
А вот в Азии их много. Правда, европейцу трудно иногда опознать в них именно львов.
Индонезия (?) источник
Обратите внимание, что маска в телешоу именно золотая.
Это логично, потому что шерсть льва такого цвета.
Однако для культурного человека словосочетание "золотая маска" вызывает несколько воспоминаний. Самая главная — это маска Тутанхамона. (Но египетские черты мы можем найти, скорей, в австралийском варианте персонажа).
Вторая по важности золотая маска в музеях мира — это т.н. "Маска Агамемнона" (16 век до н.э.), найденная Шлиманом в Микенах, на территории Греции. Человеческое лицо тут так расплющено, что мне немножко напоминает львиную морду.
Лев, кстати, был символом Микен.
Из тех же царских гробниц происходит вот этот золотой питьевой ритон в форме львиной головы.
Гальванокопия, фото с другого ракурса, V&A
Маскароны в виде отдельной львиной головы были очень популярны (намного популярней волчьих).
Коннектикут, Древний Рим, Росток
Но обратите внимание, что такой гигантской гривы, как на телемаски, в этих львиных маскаронах нету, везде грива покомпактнее.
Чисто ассоциативно это мне напомнило больше Солнце. Кроме того, весь персонаж Льва, с штанишками в обтяжку, мне напомнил этот балетный костюм, в котором когда-то в XVIII веке танцевал Людовик XIV, король Солнце.
Еще кстати очень интересные костюмы у сценического мюзикла по "Королю Льву". Но они не в золото, а в Африку, такая протоВаканда.
Теперь давайте поищем именно тот дизайн гривы и морды, который использован в костюме шоу.
Если вы внимательно всмотритесь в изображения львиных голов, то увидите, что они подчиняются ровно тем же принципам, что и другие орнаменты, и четко отличаются по почерку.
Ручка собора в Пече, Венгрия
А вот в случае нашего льва орнамент его гривы четко выведен по линеечке, по лекалам. Такая жесткая с точной симметрией система вдохновлена чем-то никак не ранее ар-деко.
Grand Rapids – Stone lion by Buck Cash
Вот еще раз наш подопечный.
Но тут же у нас, вдобавок, и типа "ювелирное украшение". Правда, стразы разбросаны по кривым, как лампочки по карнизам на карусели — что тоже не стиль классических украшений.
И вот сижу и я и думаю: "какой великий художник 20 века мог сделать подобное?"
Тут до меня доходит — Версаче! Конечно же Версаче!
Он любил львиные головы, хоть и меньше, чем голову горгон.
Львиная голова даже была логотипом отдельной линии Versus Versace. (Обратите внимание, что этот рисунок выполнен в стиле модерн, с волосами а-ля Альфонс Муха).
У Версаче очень много аксессуаров с золотой головой льва (простите, на фото будут и реплики — потому что когда он творил, интернета еще не было, и фотографий подлинников не выловишь в сети).
Для сравнения — у Гуччи тоже есть львы, но они в другом стиле, и полихромные:
Также мне удалось найти вот такой принт для футболки, подписанный Versace. Пряди гривы, плоские и геометризованные, украшены сверкающими стразами, хотя и не такими огромными, как на маске из телешоу. Мне кажется, нечто подобное и было источником вдохновения.
***
Вот такие культурные ассоциации появились у меня при созерцании масок в телешоу "Маска". Я ни в коем случае не утверждаю, что именно перечисленные мною вещи были источником вдохновения дизайнеров. Но мне кажется, что вероятность этого существует, и в некоторых из приведенных примеров — достаточно большая.
Господа эрудиты, есть чем дополнить?
Источник: Шакко
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