Названа польза сала для здоровья и похудения

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03.08.2020, 11:09, Разное

Медики из Германии рассказали о пользе сала для похудения и здоровья в целом. Натуральный продукт имеет огромное количество веществ, необходимых для укрепления организма.

Многие считают, что сало является вредным, поскольку в нем содержится холестерин и животный жир. Однако немецкие специалисты заявили, что продукт довольно легко усваивается организмом. Кроме того, в нем содержится огромное количество натуральных веществ. Свежее сало обладает ценными жирными кислотами. Речь идет о арахидоновой и линолевой. Они играют ключевую роль в работе нервной системы и мозга, нейроны защищаются от дегенеративных процессов.

Несмотря на то, что в сале имеется холестерин, его количество не является критичным для организма. Например, в говяжьей печени его содержится в четыре раза больше. В сале присутствует холин, которое нивелирует отрицательный эффект от холестерина. Для получения большой пользы сала, его не нужно жарить.

Употребление продукта не приводит к набору лишних килограммов. Чаще всего человек поправляться не из-за большого количества углеводов, а именно жиров. Сало помогает долго не чувствовать голод, как следствие, люди не будут прибегать к не очень полезным перекусам в течение дня.





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