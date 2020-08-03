 

Анастасия Решетова призналась, что несколько месяцев не мозга забеременеть

03.08.2020, 11:09, Разное

Модель и владелица сети салонов красоты Анастасия Решетова призналась, что не сразу получилось забеременеть от рэпера Тимати. Сейчас у пары растет сын Ратмир, которому осенью исполнится один год.
Анастасия Решетова уже некоторое время отдыхает на юге Франции с сыном. В свободное время она отвечает на вопросы подписчиков в Instagram. Решетова и Тимати строят отношения уже пять лет. В прошлом году у них появился сын Ратмир. Модель призналась, что не сразу увидела две полоски на тесте.

В последнее время в Сети появляются слухи, что в отношении знаменитостей не так все гладко. Этим летом пара решила отдохнуть раздельно. Анастасия Решетова вместе с сыном улетела во Францию, а Тимати с матерью и дочерью Алисой от Алены Шишковой отправился в Грецию. Модель объяснила такое решение сложившимися обстоятельствами.

В южной части Франции в последнее время выросло количество заболевших коронавирусом. В связи с этим Решетова старается не выходить с ребенком в людные места. В ходе общения с подписчиками модель рассказала, что рождение Ратмира было запланированным. У нее не получалось забеременеть определенный период времени. Как только возлюбленные расслабились, они узнали о пополнении в семье.





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