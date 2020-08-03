 

Ученые: Тренировки помогают детям получать хорошие оценки

03.08.2020, 10:53, Разное

Ученые считают, что регулярные тренировки детей отражаются на их успеваемости. В частности, они начинают получать хорошие оценки. Результаты проведенного исследования показали, что физические нагрузка положительно сказываются на когнитивных способностях ребенка.
Специалисты призвали не поддаваться стереотипам и верить, что бывают не развитые с физической точки зрения дети или же те, кому интеллект дан с рождения. Если не заладилась учеба в школе, то ситуацию помогут решить физические нагрузки. В ходе проведения исследования исследователи определили, что «исполнительные функции» головного мозга позволяют думать одновременно о двух вещах. Они развиваются за несколько месяцев регулярных тренировок. Речь идет об аэробных нагрузка, играх с использованием мяча.

Негативный эффект не наблюдался из-за большого количества тренировок. Следовательно, умных детей нельзя называть слабыми. В целом спорт полезен для растущего организма. Именно в детстве происходит закладка основных аспектов здоровья.





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