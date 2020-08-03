Многодетный Рома Жуков женится на избраннице, с которой вместе уже три года

03.08.2020, 10:53, Разное

Рома Жуков сделал своей избраннице Ольге Ларионовой, с которой он вместе уже три года, предложение руки. Многодетный артист поведет свою невесту под венец 21 августа.

Пара сейчас активно готовится к свадебному торжеству. Они распишутся в столичном ЗАГСе, после чего отпразднуют создание семьи на банкете в ресторане. Мероприятие посетят от 50 до 70 человек, среди которых звездные друзья Ромы Жукова Сергей Васюта, Вадим Казаченко и Ирина Аманти, Марина Хлебникова и Александр Айвазов. Ольга Ларионова уже приобрела белоснежное свадебное платье, а жених, вероятнее всего, остановится на костюме в «собственном стиле».

Рома Жуков несколько лет назад со скандалом развелся со своей экс-супругой Еленой. Она родила артисту семерых детей, но восемь лет назад одна из дочерей погибла при трагических обстоятельствах. Многодетные родители до сих пор не могут найти общий язык и периодически рассказывают журналистам подробности своей жизни, обвиняя друг друга. По словам Ромы Жукова, Елена ведет аморальный образ жизни, поэтому не может заниматься воспитанием их шестерых детей. Свою нынешнюю избранницу певец считает настоящей матерью, которая дает своему ребенку все необходимое в моральном и эстетическом плане. Бывшая жена, в свою очередь, обвиняет артиста в том, что он должным образом не обеспечивает своих наследников. Он дает деньги детям лично в руки, а Елена считает, что в силу своего возраста они не могут правильно распорядиться этими средствами.