Названа дата обращения Лукашенко к народу

03.08.2020, 10:43, Разное

Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт расставила все точки над i. По ее словам, дата обращения осталась прежней – 4 августа.

Сегодня обе палаты парламента откроют свои сессии.

Примечательно, что представители Александра Лукашенко до этого не анонсировали мероприятие. Обсуждение предстоящего послания президента Белоруссии началось в Сети.

Беспокойство белорусов о состоянии здоровья лидера небеспочвенно. Так, 28 июля Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусом. Он признался, что перенес опасное заболевание на ногах.

– Вы устали терпеть?

– Да!

– Вы устали молчать?

– Да!

На акцию в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской пришли десятки тысяч человек. Это крупнейший митинг в Минске за последние годы. Смотрите, как это было: pic.twitter.com/s71Oa9WJdc

— DW на русском (@dw_russian) July 31, 2020

Напомним, что выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Кандидатами на пост главы республики зарегистрированы пять человек. Это действующий лидер страны Александр Лукашенко, экс-депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения “Говори правду” Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической партии “Грамада” Сергей Черечень и безработная Светлана Тихановская.