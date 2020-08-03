Названа дата обращения Лукашенко к народу

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03.08.2020, 10:43, Разное

Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт расставила все точки над i. По ее словам, дата обращения осталась прежней – 4 августа.
Сегодня обе палаты парламента откроют свои сессии.

Примечательно, что представители Александра Лукашенко до этого не анонсировали мероприятие. Обсуждение предстоящего послания президента Белоруссии началось в Сети.

Беспокойство белорусов о состоянии здоровья лидера небеспочвенно. Так, 28 июля Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусом. Он признался, что перенес опасное заболевание на ногах.

– Вы устали терпеть?
– Да!
– Вы устали молчать?
– Да!

На акцию в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской пришли десятки тысяч человек. Это крупнейший митинг в Минске за последние годы. Смотрите, как это было: pic.twitter.com/s71Oa9WJdc

— DW на русском (@dw_russian) July 31, 2020

Напомним, что выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Кандидатами на пост главы республики зарегистрированы пять человек. Это действующий лидер страны Александр Лукашенко, экс-депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения “Говори правду” Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической партии “Грамада” Сергей Черечень и безработная Светлана Тихановская.





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