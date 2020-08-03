Турция готовит вторжение в Нагорный Карабах

03.08.2020, 10:38, Разное

Пока мировые лидеры заняты отчаянной борьбой с пандемией коронавируса, Турция торопится максимально распространить свое влияние в Восточном Средиземноморье, Закавказье и на Ближнем Востоке. Ее не смущает ни негодование соседних государств, ни санкции со стороны США, недовольных не только закупками российского вооружения, но и чрезмерной агрессивной активностью Анкары.

Термин "Mavi vatan" или "голубая родина", символизирующий турецкие военно-морские амбиции касательно Греции, Кипра и Египта, не сходит со страниц турецких таблоидов. В иракском парламенте уже подняли вопрос о расширении незаконного военного присутствия Турции в Иракском Курдистане. Иракцы уже опасаются создания турками "Мирного коридора" (Peace Corridor), наподобие буферной зоны в Северной Сирии. Одновременно при участии турецких военных происходят постоянные передвижения сирийских боевиков в районе Идлиба. Также Турция перебрасывает часть их них в Ливию для поддержки Правительства национального согласия (ПНС).

Вдобавок Анкара принимает живейшее участие в периодически вспыхивающем армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе. Во время каждого обострения Турция неизменно становится на сторону Баку. Вот и на этот раз после первой же стычки на армяно-азербайджанской границе турецкий парламент тут же призвал международное сообщество отреагировать на "противоправные действия" Армении и напомнил о принципе "два государства, одна нация". В декларации также подчеркнули заинтересованность в мирном урегулировании конфликта

Также турки заметили, что через Товузский район проходят два нефтепровода, по которым топливо идет в Турцию, и железнодорожная линия. Было заявлено, что Ереван попытается перерезать сразу две стратегические линии. Озвучив удобный casus belli, Анкара начала переброску из Ливии в зону боевых действий НКР наемников, получивших хорошую подготовку и боевой опыт в конфликтах на Ближнем Востоке и Северной Африке.

Об этом с ликованием пишут на азербайджанских русскоязычных форумах и соцсетях.







Армянские форумы тоже полнятся слухами:





Как говорится, нет дыма без огня. Турция давно обозначила свою позицию в споре Азербайджана с Арменией касательно Нагорного Карабаха. Нынешнее активное вмешательство Анкары в конфликт завоюет популярность Эрдогану на предстоящих выборах в 2023 году. Также они пойдут на пользу отношениям с США, касательно которых у Турции далеко идущие планы. За последние годы экономические отношения Вашингтона и Пекина были катастрофически испорчены продолжительными торговыми войнами. По этой причине у Анкары появился шанс заменить Китай в качестве рынка сбыта сжиженного природного газа и производственной площадки для США.

До сих пор Закавказье было единственным направлением, в котором Турция не вела боевые действия последние сто лет. Теперь она с полным правом может гордо именоваться страной-агрессором.

https://massispost.com/2020/07/turkey-prepares-invasion-into-nagorny-karabakh/