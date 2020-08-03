Microsoft и TikTok продолжат переговоры

03.08.2020, 10:30, Новости дня

Компания Microsoft сообщила в воскресенье, что она продолжит переговоры о покупке популярного приложения для создания коротких видео TikTok у китайского интернет-гиганта ByteDance. Тем временем, президент США Дональд Трамп согласился дать ByteDance 45 дней на переговоры о продаже, сообщили в воскресенье два источника, знакомых с ситуацией.

Microsoft, который намерен завершить переговоры до 15 сентября, опубликовал заявление по итогам разговора между генеральным директором компании Сатьей Наделлой и Трампом. В нем говорится, что компания обеспечит перевод и хранение всех персональных данных американских пользователей TikTok в США.

«Microsoft полностью понимает важность поднятых президентом вопросов. Компания привержена приобретению TikTok при условии полной проверки безопасности и обеспечению должной экономической выгоды для США, включая министерство финансов США», – говорится в заявлении Microsoft.

Компания отметила, что нет никакой уверенности в том, что сделка будет достигнута.

Переговоры ByteDance и Microsoft будет курировать Комитет по иностранным инвестициям в США – правительственный орган, обладающим правом заблокировать любое соглашение, сообщили упомянутые два источника.

ByteDance, Microsoft и Белый дом пока не отреагировал на просьбы о комментариях.

Ранее в воскресенье госсекретарь Майк Помпео сообщил Fox News, что Трамп примет меры в ближайшее время.

«Президент Трамп сказал "хватит", и мы намерены исправить ситуацию, так что он примет меры в ближайшие дни в отношении широкого спектра рисков для национальной безопасности, исходящих от программного обеспечения, связанного с Компартией Китая», – заявил Помпео.

Министр финансов Стивен Мнучин заявил телекомпании АВС в воскресенье, что Комитет по иностранным инвестициям в США «согласился с тем, что TikTok не может оставаться в нынешнем формате, поскольку есть риск отправки информации, касающейся 100 миллионов американцев».

На минувших выходных несколько республиканских сенаторов заявили, что поддерживают план, в соответствии с которым ByteDance не будет иметь отношения к операциям TikTok в США.

Республиканский сенатор Джон Корнин написал в Твиттере, что продажа активов и «покупка американской компанией является взаимовыгодной ситуацией».

Республиканский сенатор Роджер Уикер, возглавляющий комитет по торговле, отметил, что «жесткие меры безопасности должны быть частью любой сделки, чтобы защитить данные о потребителях и обеспечить отсутствие иностранного доступа».

Республиканский сенатор Марко Рубио заявил в Твиттере, что «если компания и данные могут быть приобретены и защищены надежной американской компанией, это будет положительным и приемлемым результатом».

Республиканский сенатор Линдси Грэм заявил в субботу, что «правильным ответом» для решения проблемы безопасности TikTok стало бы «получение контроля над TikTok такой американской компанией, как Microsoft».

«Взаимовыгодное решение. Сохраняет конкуренцию и лишает Компартию Китая доступа к данным», – cказал он.