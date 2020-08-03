Отец убитого россиянина из дела Фургала раскрыл обстоятельства гибели сына

03.08.2020, 10:30, Новости дня

Родители убитого россиянина Романа Сандалова из дела арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала раскрыли обстоятельства гибели сына.

По словам отца убитого, Сандалов трудился на железной дороге, а в свободное от работы время занимался сбором металлолома и сдачей его в пункт приема.

«С приемщиками были постоянные скандалы, они занижали цены, часто не отдавали во время деньги. После очередного конфликта приехали четыре человека, искали моего сына и нашли», – рассказал Александр Сандалов телеканалу «Хабаровск».

Мужчина рассказал, что между людьми завязалась потасовка, во время которой один из приехавших вышел из машины с ружьем и выстрелил в спину Роману. «Сына увезли в больницу, но через сутки он умер от полученной раны», – рассказал Сандалов-старший.

Позже выяснилось, что убийцей оказался В.В. Журавлев. На протяжении четырех лет он скрывался, а в 2008 году сам пришел в прокуратуру города Бикин с повинной и показаниями, отмечает Telegram-канал НЕШПОРТ.

Мать убитого россиянина Романа Сандалова из дела арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала добивалась правды более 15 лет. Женщина обращалась, в том числе, к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и писала письма в различные инстанции, но все напрасно.

После двух лет судов приговор Журавлеву был вынесен 4 мая 2009 года. Суд признал его виновным, назначив ему 1,6 года поселения. Менее чем через год Журавлев был освобожден по УДО. Отмечается, что тогда Фургал уже был депутатом Госдумы и по стечению обстоятельств в итоговых материалах дела его фамилии не оказалось.

Напомним, 20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым отправил Сергея Фургала в отставку с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия.

Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов. Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца.



