 

Сергей Крылов: «Количество половых актов должно соответствовать числу рожденных детей»

03.08.2020, 10:30, Разное

Певец Сергей Крылов, который получил известность благодаря песне «Стюардесса по имени Жанна», заявил, что не занимается сексом ради получения удовольствия. По мнению артиста, количество половых актов в жизни должно строго соответствовать числу рожденных на свет детей.

Сергея Крылова редко можно увидеть на различных светских мероприятиях. Певец уехал из столицы, поселился в Сочи и сконцентрировался на ведении здорового образа жизни. В интервью он заявил журналистам, что каждый человек должен найти свое место в жизни. Также артист убежден, секс ради получения удовольствия не приносит человечеству ничего хорошего. Сергей Крылов осознанно отказался от «случайных соитий» и думает, что поступил правильно. По его словам, такой философии придерживается много людей, которые заменяют половой акт откровенным общением на сайтах знакомств и просмотром порнофильмов.

Исполнитель хита «Девочка моя» призывает растить морально здоровое поколение, но не особо стремится пропагандировать собственную зрения. Он не хочет создавать группы в соцсетях, так как «не понимает язык Интернета».

Ранее Сергея Крылова считали «главным толстяком» российского шоу-бизнеса. Однако он серьезно занялся своим внешним видом и похудел на 20 килограммов. Артист признался, что не сидел на жестких диетах, а уделял внимание активной ходьбе. В день он может пройти 12-15 километров, а каждое его утро начинается с прогулки в окрестностях Олимпийского парка в Сочи.





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