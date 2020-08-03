 

В РФ подтвердили 5,4 тыс. новых случаев коронавируса

03.08.2020, 10:30, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 5394 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 856 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 5394 новых случая коронавируса в 83 регионах, из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 693, Свердловской области – 196, Ханты-Мансийском АО – 172.

Всего в стране выявлено 856 264 вирус-положительный пациент в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 653 593 человек, из них 3420 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксирован 79 летальных случае. За весь период в РФ от коронавируса скончались 14 207 человека.

Накануне, 2 августа, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5427. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 33.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.





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