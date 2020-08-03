Трамп ввел чрезвычайное положение в Северной Каролине из-за шторма «Исайас»

03.08.2020, 10:30, Новости дня

Метеорологи предупредили об угрозе проливных дождей и сильных ветров, в то время как тропический шторм «Исайас» движется на север вдоль восточного побережья США. Ожидается, что он выйдет на берег вечером в понедельник в районе границы между Северной и Южной Каролиной.

Национальный центр по наблюдению за ураганами сообщил, что центр «Исайаса» останется в море, когда в понедельник он будет двигаться вдоль Флориды и Джорджии.

Скорость ветра внутри «Исайаса» достигала 110 километров час в ночь на понедельник, и ожидается, что он все еще будет относиться к категории мощного тропического шторма, когда выйдет на берег.

По прогнозам синоптиков, Северная и Южная Каролины и другие штаты региона могут ожидать от 7 до 15 сантиметров осадков, когда шторм будет двигаться на север в ближайшие несколько дней.

Штормовые предупреждения в ночь на понедельник действовали вдоль всего побережья – от Флориды до Делавэра.

Президент Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Северной Каролине до прихода туда шторма, чтобы высвободить федеральные средства на помощь городам и координацию усилий по ликвидации последствий стихийного бедствия.

В субботу Трамп выпустил аналогичную декларацию для Флориды.