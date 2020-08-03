 

Ученые разработали метод борьбы с неизлечимой формой слепоты

03.08.2020, 10:30, Разное

При помощи генного редактирования исследователи выяснили, как бороться с наследственным заболеванием органов зрения, приводящим к возникновению неизлечимого вида слепоты. К развитию вителиформной макулярной дистрофии (болезнь Беста) приводят сотни мутаций в гене BEST1.
Согласно новым исследованиям, опубликованным в American Journal of Human Genetics, выправить ситуацию позволяет замена генов с мутациями BEST1. Для этого использовались стволовые клетки пациентов. При этом редактирование генов при помощи инструмента CRISPR-Cas9 позволяло обойти некоторые ограничения.

После применения генной терапии исследователи заметили, что функции органов зрения улучшились. Теперь специалисты полагают, что двойной подход к генной терапии может стать ключевым методом в лечении мутаций, провоцирующих развитие болезни Беста, из-за которой возникает слепота.





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