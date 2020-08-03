 

Что произошло за ночь 3 августа

03.08.2020, 10:29, Разное

Коротко.

  • Совет по правам человека при президенте выступает за открытое рассмотрение дела против экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Двум подкомиссиям поручено взять расследование под контроль, говорится в письме главы СПЧ Валерия Фадеева, с которым ознакомился РБК.

  • Арестованного по делу об организации убийств предпринимателей бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала угнетают изоляция в СИЗО «Лефортово» и отсутствие информации. Он рассказал членам ОНК, что письма и телеграммы до сих пор не дошли.

  • Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 18 миллионов, свидетельствуют данные университета Хопкинса. Больше всего человек заразились COVID-19 в США, Бразилии, Индии и России.

  • Космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю с Международной космической станции (МКС) и приводнился в Мексиканском заливе. На Землю вернулись астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

  • Президент США Дональд Трамп считает, что осужденному за теракт на Бостонском марафоне Джохару Царнаеву должен быть вынесен смертный приговор. Американский лидер заявил, что США не могут позволить, чтобы решение об отмене смертного приговора Царнаеву осталось в силе.

  • В Москве за сутки скончались от коронавируса 13 пациентов. Общее число умерших от инфекции в столице достигло 4498.

    • Источник: Новая газета





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