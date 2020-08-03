Патриарх Кирилл отреагировал на слухи о несметных богатствах: Бред достиг сознания

03.08.2020, 10:23, Разное

По словам патриарха Кирилла, в таких слухах “даже капли правды обычно не бывает”. Он добавил, что клевещут те, кто намерен скомпрометировать служителей РПЦ, чтобы паства перестала им доверять.

Патриарх Кирилл отметил, что однажды один архиерей поддался слухам. Он попросил у коллеги денег, сославшись на то, что состояние предстоятеля якобы составляет шесть миллиардов долларов. “Этот бред достиг сознания архиерея, и он в него поверил”, – поделился священник.

По словам патриарха Кирилла, Церковь сегодня на руках не носят. Это свидетельство того, что она, “как всегда, тихим голосом” стремится нести людям “слово, исполненное Божественной правды”.

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Публикация от Храм иконы Божией Матери (@joyhram) 3 Май 2020 в 9:42 PDT

Священник назвал правду великой силой. Он напомнил, что Церковь считает суррогатное материнство и аборты грехом, а нарушение целостности брака и супружеской верности не является нормой.

Напомним, что в апреле этого года патриарх Кирилл совершил объезд Москвы с иконой “Умиление” для избавления от коронавируса. Действия епископа РПЦ стали поводом для шуток и насмешек некоторых пользователей Сети.