 

Тимошенко заявила об ошибке украинцев: Выбрали правительство невежд

03.08.2020, 10:23, Разное

Украинский политик заявила, что жители страны совершили большую ошибку, отдав голоса за Владимира Зеленского и его команду. По ее мнению, в правительстве сидят невежды.

Согласно опросам, около 70% граждан считают, что власти взяли неправильный курс. Тимошенко отметила, что исправить ошибку украинцы могут, выразив свое мнение на региональных выборах.

Ранее Верховная рада объявила, что 25 октября 2020 года пройдут местные выборы. За соответствующее постановление выступили 326 парламентариев (необходимый минимум – 226 голосов).

Выборы не состоятся на территории Донецкой и Луганской областей. Этими регионами руководят местные военно-гражданские администрации, сообщает РИА Новости.

Напомним, что в январе этого года Юлия Тимошенко сообщила о процессе ликвидации Украины. Политик рассказала, что страна попала под внешнее влияние, и теперь все используют ее, “как хотят”.

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Публикация от Юлія Тимошенко (@yulia_tymoshenko) 15 Июл 2020 в 3:41 PDT

Депутат призвала власти сделать соответствующие выводы. Также Юлия Тимошенко настояла на том, чтобы украинское руководство раскрыло гражданам правду о положении страны.





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