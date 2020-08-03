18-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж: как это было

03.08.2020, 10:10, Разное

Дочь политика Бориса Немцова и тележурналистки и бизнес-леди Екатерины Одинцовой, Дина, вышла замуж. Избранником 18-летней девушки стал 20-летний студент ВМК МГУ Димитрий Матевосов, с которым она встречается около трех лет.

Я тебя люблю!

– подписала Дина снимок с новоиспеченным мужем, сделанный на пороге ЗАГСа в Барвихе. Для особенного дня девушка выбрала платье Viktor&Rolf от Wedding by Mercury с пышным подолом и прозрачным верхом, Димитрий, в свою очередь, остановил выбор на классическом костюме с галстуком-бабочкой.

Дина Немцова и Димитрий МатевосовО помолвке пары стало известно в июле этого года, тогда же Немцова прокомментировала свое желание выйти замуж в довольно раннем возрасте:

“Нагуляться” — это вообще не про меня. Я не вижу смысла в частой смене партнеров: это не сделало бы меня счастливой. Насчет “пожить для себя”: мы с Димой поддерживаем друг друга во всех начинаниях, поэтому мы оба будем учиться и работать, проводить время с друзьями, как и раньше. У нас равноправные отношения и нет ограничений по типу “ты должна сидеть дома и готовить, а он никогда не должен гулять с друзьями по выходным”. Мы собираемся вместе создавать значимые вещи и жить полной жизнью.

Дина Немцова и Димитрий Матевосов Дина Немцова и Димитрий МатевосовС Димитрием Дина познакомилась давно – они вместе учились в московской школе 1239, затем – в Лицее НИУ ВШЭ. Матевосов после этого поступил в МГУ, а Немцова в этом году стала студенткой Британской высшей школы дизайна.