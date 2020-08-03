Медики назвали необычный способ передачи коронавируса

03.08.2020, 10:09, Разное

Медики назвали необычный способ, посредством которого может передаваться коронавирус. Частицы COVID-19 долгое время находятся в воздухе, а потом оседают на глазах. Эту информацию подтвердили специалисты ВОЗ.

Изначально было известно, что передача коронавируса происходит воздушно-капельным путем. В связи с этим основными рекомендациями по защите от заражения являются ношение масок и перчаток. После попадания COVID-19 в глаза, он проникает в слезе в нос и горло.

Инфицирование через слизистую глаза не является нечастым случаев. В противном случае, множество людей поступали бы в больницу с конъюнктивитом.

Тем, кому часто приходится контактировать с разными людьми, рекомендуется надевать специальные защитные очки. В основном это касается медицинских работников и сотрудников сферы услуг.

Впервые о коронавирусе нового типа стало известно в декабре прошлого года. Его вспышка произошла в китайском городе Ухань. Из-за быстрого распространения инфекции по миру ВОЗ 11 марта объявила пандемию.