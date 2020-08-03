 

Медики назвали необычный способ передачи коронавируса

03.08.2020, 10:09, Разное

Медики назвали необычный способ, посредством которого может передаваться коронавирус. Частицы COVID-19 долгое время находятся в воздухе, а потом оседают на глазах. Эту информацию подтвердили специалисты ВОЗ.
Изначально было известно, что передача коронавируса происходит воздушно-капельным путем. В связи с этим основными рекомендациями по защите от заражения являются ношение масок и перчаток. После попадания COVID-19 в глаза, он проникает в слезе в нос и горло.
Инфицирование через слизистую глаза не является нечастым случаев. В противном случае, множество людей поступали бы в больницу с конъюнктивитом.

Тем, кому часто приходится контактировать с разными людьми, рекомендуется надевать специальные защитные очки. В основном это касается медицинских работников и сотрудников сферы услуг.

Впервые о коронавирусе нового типа стало известно в декабре прошлого года. Его вспышка произошла в китайском городе Ухань. Из-за быстрого распространения инфекции по миру ВОЗ 11 марта объявила пандемию.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Из Петербурга — с мусором и вонью

16.07 / Черные хунвэйбины и белые либералы

29.07 / Анна Седокова рассказала, почему разорвала отношения с матерью

02.08 / 66-летний пианист Розум прокомментировал сплетни о романе с юной возлюбленной сына Королевой

01.07 / Обнародована связь умершего Проскурина с покойным Ефремовым

13.06 / Тайный храм Амона в Ватикане

26.06 / Джастин Бибер подает в суд на девушек, обвинивших его в сексуальном насилии

30.06 / «Это даже близко не конец»

17.07 / «Все обернулось крахом, позором, недоумением и тупиком»

19.03 / Попугаи-наркоманы сеют хаос в Индии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска