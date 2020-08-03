Названы 7 болезней, от которых нельзя излечиться

03.08.2020, 10:09, Разное

Названы семь болезней, от которых пациенты не могут излечиться полностью. Причем симптоматика у них является банальной.

Одним из таких недугов считается болезнь Альцгеймера. У человека развивается деменция из-за изменений, происходящих в нервной системе. У пациента начинаются проблемы с мышлением и памятью. Порой изменения являются необратимыми. К болезни Альцгеймера приводит отсутствие физической активности, наследственные факторы, повышенное артериальное давление. Полностью излечиться от деменции нельзя, но есть определенные препараты, направленные на замедления необратимых изменений в мозге.

Еще одним заболеванием является сахарный диабет. К нему приводит дефицит инсулина. Без этого гормона ткани недополучают достаточное количество энергии, ведь глюкоза не доходит до клеток. В результате повышения уровня сахара в крови ухудшается состояние сосудов, кожи, нервных волокон и внутренних органов. Существуют лекарства, направленные на снижения уровня сахара. Также человеку нужно контролировать питание.

Полностью вылечиться от ВИЧ и СПИДа невозможно. Пациентам с такими диагнозами приходится употреблять поддерживающие препараты. Вирус иммуннодефицита поражает лимфоциты, а они, в свою очередь, теряют защиту против инфекций. Изменения, происходящие в организме, со временем переходят в терминальную стадию, когда развивается СПИД. Иммунитет человека становится очень слабым.

Болезнь Паркинсона развивается с возрастом, но к летальному исходу не приводит. На фоне недуга происходят осложнения неврологического характера. Пациент чувствует дрожь в руках, у него покачивается голова.

Медики до сих пор не поняли механизм развития рассеянного склероза. Однако это заболевание нервной системы. Факторами риска считается экология, вирусы, генетика. Иммунные клетки человека атакуют нейроны, а те постепенно прекращают свое существование. Пациенты жалуются на скованность при ходьбе, болевые ощущения в теле, нарушение зрения.

Полиомиелит также является неизлечимым. От него пока не придуманы лекарство. Однако существуют прививки, которые помогают существенно снизить риск развития недуга.

Немалое количество людей болеют бронхиальной астмой. Есть медикаменты, помогающие устранить неприятную симптоматику. Если не снижать активность воспалительных процессов, хрипы, кашель и одышка будут повторяться.